بمراسم مهيبة إحياء ذكرى 61 شهيدًا في ديرك

هذا ونظم مجلس عوائل الشهداء في منطقة ديرك، التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار 61 شهيدًا وشهيدة من قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات الدفاع الذاتي، وقوى الأمن الداخلي، والمجلس العسكري السرياني وقوات السوتورو، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن.

وبدأت المراسم التي شارك فيها المئات من أهالي منطقة ديرك، بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منطقة ديرك محمود أحمد، وثائق الشهادة للشهداء، ثم عُرِضَ سنفزيون يحكي مسيرة الشهداء والمقاومة التي أبدوها في حماية الأرض والكرامة خلال فترة نضالهم.

تاليًا، ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة بارك فيها تضحيات قوات الدفاع الشعبي الذين سطروا ملاحم بطولية ضد الاحتلال التركي في منطقة غاري بباشور كردستان.

وقال: "إن انتصار غاري خلق اضطرابًا بين الشعب التركي وقادة الدولة، لأنهم قتلوا جنودهم، واختاروا الحرب للإعلان عن قوتهم، إلا أن الحملة الفاشية التركية فشلت أمام قوة وإرادة قوات الدفاع الشعبي في غاري".

كما لفت حسو إلى التضحيات التي قدّمها الشهداء خلال ثورة شمال وشرق سوريا، وقال: "إن مناطق شمال وشرق سوريا تعيش مرحلة جديدة ضد المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا وإرادتنا في شخص القائد عبد الله أوجلان".

مؤكدًا أن "إرادة شعبنا حققت انتصارات ومكاسب في شمال وشرق سوريا".

وانتهت مراسم الاستذكار وسط زغاريد الأمهات بالشعارات التي تحيي مقاومة الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية.

(ع ع / م ح)

ANHA