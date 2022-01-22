بمراسم مهيبة.. الشنكاليون يشيّعون شهداءهم إلى مزار الشهيد دلكش وبرخدان

وكانت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، استهدفت بعد ظهر يوم أمس الجمعة، سيارتين عائدتين لوحدات مقاومةشنكال في وادي شيلو في شنكال، أسفر عن استشهاد القيادي في الوحدات آزاد عز الدين والمقاتل أنور تولهلدان.

وأُقيمت الشعائر الدينية بعد استلام الجثمانين من مستشفى شهداء خانصور في ساعات الصباح الباكر. ورغم محاولة القوات العراقية عرقلة المراسم، إلّا أنّ الأهالي تجمعوا حول شهدائهم وأعربوا عن سخطهم الشديد.

لتنطلق بعد ذلك قافلة مهيبة من السيارات من خانصور نحو مزار الشهيد دلكش وبرخدان، حيث بدأت المراسم هناك، بعرض عسكري قدمته وحدات حماية شنكال، ووحدات حماية المرأة- شنكال، بالتزامن مع دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

(ر)