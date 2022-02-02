تجمّع اليوم الأربعاء، الآلاف من أهالي ناحية عامودا أمام مجلس عوائل الشهداء، لتسلّم جثامين 5 شهداء من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، والمخصص لاحتجاز معتقلي المرتزقة.

الشهداء الـ 5 هم: حسين حسن الاسم الحركي (حسين)، محمد خلف (محمد)، لؤي حسين (لؤي عامودا)، محمد علي حجار (عكيد آكري) وفاروق إسماعيل (فاروق).

من أمام المجلس حمل الأهالي جثامين الشهداء على الأكتاف، وسارو بهم صوب مزار الشهيد إسماعيل، وسط ترديدهم شعارات من قبيل "تحيا مقاومة الحسكة"، "الشهداء أحياء لا يموتون"، ورفعهم صور الشهداء.

وفي المزار بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح جميع شهداء الحرية، ليلقي بعدها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، زيور علي، كلمة، تقدم فيها بالعزاء إلى ذوي الشهداء.

وأشار إلى أن بطولة الشهداء تستحق أن تدرّس للأجيال الناشئة لما امتلكوه من روح فدائية، مبيّناً أن الكرد قادوا الإنسانية خلال القرن الـ 21.

وأوضح زيور علي أن هجوم مرتزقة داعش في مقدمته سعى إلى استهداف وجود الشعب الكردي وإنهاء هويته، والقضاء على مكتسبات ثورة روج آفا، وقال: "تقاوم ثورة روج آفا ضد جميع الهجمات، وشعبنا أيضاً على أتم الجاهزية لدحر إرهاب داعش".

مشدداً في ختام حديثه على ضرورة الوقوف إلى جانب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، والنضال على خطا الشهداء حتى النهاية.

تالياً، ألقت عضوة مؤتمر ستار، شيلان أحمد، كلمة أعربت عن تقديرها لموقف أهالي الحسكة بمختلف مكوناتها، ومقاومتهم وتعاونهم مع القوات العسكرية في إفشال هجوم داعش، وقالت: "أثبت الشعب للتاريخ أن الوطنية محط الاحترام".

وقالت شيلان أحمد: "لم يقم مرتزقة داعش بهذا الهجوم بمفردهم، إنما بمساعدة المتحالفين معه. نحن لم نحقق الحرية بسهولة لذلك لن نتخلى عن حريتنا أبداً. ثمن الحرية هي الدماء، علينا ألا نخاف من سيل الدماء. شعب روج آفا يشق طريق الحرية ولن يستطيع أي أحد إرجاعه عنها".

لتوارى جثامين الشهداء الـ 5 في مزار الشهيد إسماعيل.

(س ب/ س ر)

ANHA