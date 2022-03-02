بمراسم مهيبة.. أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد أحمد علي

تجمع الآلاف من أهالي مدينة قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان لتشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية أحمد علي ، الذي استشهد في ناحية جل آغا إثر حادث. وشارك في المراسم الآلاف من الأهالي ، ومجلس عوائل الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، قدّم بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء، محي الدين حسن التعازي لذوي الشهيد أحمد علي. وقال: "علينا بدايةً نحن عوائل الشهداء والشعب عامةً العمل جاهدين لتحقيق أحلام الشهداء ،وذلك بتطبيق "حرب الشعب الثورية".

وبعدها قدم عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي ، عبدالكريم ساروخان، التعازي لذوي الشهيد وجميع عوائل الشهداء والوطنيين. قائلاً: " إن شهر آذار هو شهر التضحيات والمقاومات العظيمة والإنجازات الثمينة وله قيمة تاريخية كبيرة لدى شعبنا، وصمودنا على مر السنين بفضل هؤلاء الشهداء لذلك الشهداء سيبقون أحياء في قلوبنا".

ثم قرئت وثيقة الشهيد ،أحمد علي ، من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذوي الشهيد، ليوارى بعدها جثمان الشهيد الثرى في مثواه الأخير وسط شعارات تمجد الشهداء.

(ك أ/ل)

ANHA