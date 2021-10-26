وشارك المئات من أهالي مدينة قامشلو وريفها في مراسم تشييع الشهيد أحمد حرسان، الذي استشهد بتاريخ 23 تشرين الأول الجاري في مدينة كوباني إثر تعرضه مع اثنين من المقاتلين لقصف بطائرة مسيرة للاحتلال التركي أثناء توجههم إلى كوباني لتلقي العلاج.

وخلال المراسم وقف المشيعون دقيقة صمت اجلال لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء عصام إبراهيم الذي قدم العزاء لذوي الشهيد، واستنكر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي شمال وشرق سوريا، وسط الصمت الدولي.

ثم ألقى جوان حرسان شقيق الشهيد هوزان كلمة وبارك شهادة شقيقه على الكرد وكردستان، وجدد العهد بمواصلة النضال على خطا الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي ناضلوا وضحوا بحياتهم من أجلها.

تلاها قراءة وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء وتسليمها لذويه، ليوارى بعدها جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

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ANHA