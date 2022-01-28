بمراسم مهيبة.. أهالي إقليم عفرين يشيعون جثمان الشهيد شيرو فرات

تجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين أمام مشفى آفرين في ناحية فافين بالشهباء، لاستلام جثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب، شيرو فرات، الاسم الحقيقي عبد الرحمن أخرس والذي استشهد في مقاطعة كوباني بتاريخ 31-12 -2021.

وبعد استلام جثمان الشهيد، انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

ومع وصول الموكب إلى مزار شهداء مقاومة العصر، حمل الأهالي نعش الشهيد على أكتافهم واتجهوا صوب منصة التشييع وسط ترديد شعارات تحي مقاومة العصر ومقاومة أهالي إقليم عفرين في المخيمات والبيوت الشبه المدمرة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بعده قدّم الإداري في مجلس عوائل الشهداء، حسن بركو التعازي لذوي الشهيد شيرو فرات ولعموم أهالي إقليم عفرين، وبعدها تطرق إلى الانتصار الكبير الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش في سجن الصناعة، قائلاً: "إن الهجوم الذي نفذه مرتزقة داعش على سجن الصناعة، كان مخططاً من جهات عدة منها تركيا التي تسعى إلى إعادة إحياء داعش؛ لمواصلة مخططتها الاحتلالية".

تابع بركو حديثه " قوات سوريا الديمقراطية وأهالي حسكة أثبتوا أن الانتصار الذي حققوه في كوباني قبل سبع سنوات في كوباني ليس إلا وليد الإرادة والمقاومة وما حصل في السجن هو استمرار لتلك الروح".

أكد بركو في ختام حديثه أن المقاومة التي يبديها أهالي إقليم عفرين في المخيمات والبيوت الشبه المدمرة هي ضمان لعودتهم إلى عفرين وتحريرها من الاحتلال التركي.

بدورها، أكدت العضوة في مجلس مقاطعة الشهباء، أماني شيخو "بتضحيات الشهداء ونضال أهالينا في البيوت الشبه المدمرة والمخيمات رغم الحصار والهجمات ستتحرر عفرين وتعود لأهاليها".

ثم قرأت أوريفان عبدو العضوة في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي وثيقة الشهيد وسلمتها لذوي الشهيد، ليحمل أهالي نعش الشهيد ليوارى الثرى.

(ف)

ANHA