بمراسم مهيبة.. أهالي حلب يشيعون جثمان مقاتلة الـ  YPJآواز كول

واستلم المُشيعون جثمان المقاتلة في وحدات حماية المرأة آواز كول، الاسم الحقيقي عبير علي موسى، التي استشهدت أثناء تأديتها مهامها العسكرية، من مشفى الشهيد خالد فجر، وانطلقوا في موكب مهيب، في الشوارع الرئيسة للحي نحو مزار شهداء مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في منطقة الشقيف.

في المزار بدأت المراسم بعرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقتها خديجة إيبو التي قدمت التعازي لذوي الشهيدة آواز كول وكافة شهداء الحرية.

وقالت: "نعاهد بأننا سنواصل نضالنا، خصوصاً أننا اليوم في شهر شباط الذي اعتُقل فيه القائد عبد الله أوجلان عبر مؤامرة دولية لا تزال مستمرة من خلال المجازر والهجمات التي تطال الشعب للقضاء عليه، وآخرها الهجمات على الحسكة".

خديجة إيبو أشارت إلى أن سياسة الدولة التركية ليست بجديدة؛ حيث تهدف تركيا إلى احتلال المنطقة وتغيير ديمغرافيتها، "لكنها لن تستطع لأن إرادة الشعب أقوى منها، ولأننا أصحاب هذه الأرض".

وفي وصف الشهيدة، قالت خديجة إيبو: "الشهيدة آواز كول من المكون العربي مناضلة اختارت طريق المقاومة والنضال للدفاع عن هذه الأرض، فهذا هو مشروعنا. وجميعنا مع بعضنا البعض سننتصر ونعيش حياة ديمقراطية".

فيما بعد قرئت وثيقة الشهيدة آواز كول، ليوارى جثمانها الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تُمجّد الشهداء.

(س و)

ANHA