بمراسم مهيبة أهالي ديرك يودعون الشهيدين ريناس وعكيد

شيع الآلاف من أهالي ديرك جثامين الشهيدين ريناس روج الاسم الحقيقي صلاح دين شهابي، وعكيد كركي لكي الاسم الحقيقي بيوان رمضان اللذين استشهدا في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة للفاشية التركية في قامشلو وتل تمر، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.
خبر 2021-08-22T18:39:00 قامشلو

ووصل جثمانا الشهيدين عصر اليوم الأحد، إلى مدينة ديرك في موكب مؤلف من مئات السيارات، حيث كان في استقبال الجثامين الآلاف من أهالي منطقة ديرك ونواحيها وقوى الأمن الداخلي الأسايش وقوات النجدة، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديرك، اللذين استقبلوا الجثامين بزغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

لينطلق بعدها الموكب نحو مزار الشهيد خبات ديرك وسط الشعارات التي تحيي الشهداء.

وفي مزار الشهيد خبات في ديرك، وقف المشيعون دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم حمل جثامين الشهيدين على الاكتاف من قبل رفاق دربهم، وتوجهوا بهما نحو مزار الشهيد خبات ديرك، ليوارى جثمانهما الثرى في مثواهم الأخير، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ل)

ANHA


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