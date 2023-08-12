بمراسم مهيبة أهالي ديرك يشيّعون جثمان الشهيدة فجين جيان

بمراسم مهيبة، شيّع المئات من أهالي مدينة ديرك ونواحيها جثمان مقاتلة وحدات حماية المرأة فجين جيان، أُصيبت إثر حادثة تعرّضت لها في 27 تموز المنصرم، واستشهدت بنتيجته في 7 آب الجاري.

وشارك في المراسم أهالي مدينة ديرك ونواحيها وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية.

وبعد وصول موكب التشييع إلى المزار حمل المشاركون جثمان الشهيدة فجين على الأكتاف وساروا به إلى ساحة المزار، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلته كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها عضو المجلس علي حاجي حسن الذي بارك عائلة الشهيدة بانضمامهم إلى مؤسسة عوائل الشهداء.

وأضاف: "نحن متمسكون بدماء الشهداء ونعاهدهم بالسير على خطاهم".

وبيّن حسن "ان القوات العسكرية المتمثلة في قوات سوريا الديمقراطية كانت وما زالت على العهد الذي قطعته على نفسها، بحماية شعب المنطقة والسير به إلى بر الأمان".

وباسم القوات العسكرية، ألقى القيادي في المجلس العسكري في ناحية ديرك خالد ديرك كلمة أشار فيها إلى "انهم في قوات سوريا الديمقراطية ملتزمون بالعهد على مواصلة تحقيق أهداف الشهداء بحماية الشعب والوطن، وأن هذا الشعب الذي آمن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وضحى من أجل حريته سيستمر على هذا النهج حتى آخر رمق".

وباسم اتحاد المرأة الشابة، ألقت القيادية جيندا قامشلو كلمة، نوّهت فيها إلى "أنهم في وحدات حماية المرأة يجددون في شخص الشهيدة عهدهم بمواصلة النضال والتصدي لكافة الهجمات الاحتلالية".

وبيّنت "أن تجمّع كافة المكونات اليوم، هو دعم لقواتها ورسالة للدول الاحتلالية بأن شعب المنطقة متمسك بحريته ويدعم قواته".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهيدة من قبل مجلس عوائل الشهداء وسُلّمت لذويها، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجّد الشهداء، ليوارى جثمان الشهيدة فجين الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك.

(ح ر/ك)

ANHA