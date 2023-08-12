بمراسم مهيبة أهالي ديرك يشيعون جثمان الشهيدة فجين جيان

و بمراسم مهيبة شيع المئات من اهالي مدينة ديرك ونواحيها جثمان مقاتلة وحدات حماية المرأة فجين جيان والتي استشهدت جراء حادث سير في الـ 27 تموز المنصرم.

و شارك في المراسم اهالي مدينة ديرك ونواحيها وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية.

وبعد وصول موكب التشييع الى المزار حمل المشاركون جثمان الشهيدة فجين على الأكتاف وساروا به إلى ساحة المزار، وبدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لارواح الشهداء تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها عضو المجلس علي حاجي حسن الذي بارك على عائلة الشهيدة انضمامهم الى مؤسسة عوائل الشهداء.

وأضاف: "نحن متمسكون بدماء الشهداء و نعاهدهم بالسير على خطاهم حتى اخر قطرة دم في جسمنا ".

وبين حسن "ان القوات العسكرية المتمثلة في قوات سورية الديمقراطية كانت وما زالت على العهد الذي قطعوه على أنفسهم، بحماية شعب المنطقة والسير بهم الى بر الامام" .

و باسم القوات العسكرية القى القيادي في المجلس العسكري في ناحية ديرك خالد ديرك كلمة أشار فيها إلى "انهم في قوات سورية الديمقراطية ملتزمون بالعهد على مواصلة تحقيق اهداف الشهداء بحماية الشعب والوطن، وان هذا الشعب الذي آمن بفكر وفلسفة القائد عبدالله اوجلان وضحى من أجل حريته سيستمر على هذا النهج حتى آخر رمق".

و باسم وحدات حماية المرأة القت القيادية جيندا قامشلو كلمة نوهت فيها إلى " انهم في وحدات حماية المرأة يجددون في شخص الشهيدة عهدهم بمواصلة النضال والتصدي لكافة الهجمات الاحتلالية ".

و بينت "ان تجمع كافة المكونات اليوم في شخص الشهيدة دعم لقواتهم و رسالة للدول الاحتلالية ان شعب المنطقة متمسك بحريته ودعم قواته ".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأت وثيقة الشهيدة من قبل مجلس عوائل الشهداء و وسلمت لذويها وسط زغاريد الامهات والشعارات التي تمجد الشهداء، ليواري جثمان الشهيدة فجين الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك.

(ح ر/ك)