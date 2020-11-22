بمراسم مهيبة.. أهالي الرقة يشيعون جثمان مقاتل من صفوف لواء الشمال الديمقراطي

وتجمع المئات من أهالي الرقة في مزار الشهداء لاستقبال جثمان الشهيد عبد الرحمن ديبو، الاسم الحركي بلد، المقاتل في صفوف لواء الشمال الديمقراطي المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، والذي استُشهد في ناحية عين عيسى أثناء تأدية واجبه العسكري في التصدي لمرتزقة الاحتلال التركي.

وحضر المراسم قيادات في قوات سوريا الديمقراطية ولواء الشمال الديمقراطي وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية وأهالي الرقة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرضٌ عسكريٌّ قدّمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، لتتلوه كلمات باسم حزب سوريا المستقبل ألقاها رئيس فرع إدلب تركي دعدوع، وكلمة باسم لواء الشمال الديمقراطي ألقاها القيادي عارف أصفر.ق

أشادت الكلمات بمجملها بدور مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في حماية مناطق شمال وشرق سوريا من الهجمات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، معاهدة بالسير على الدرب الذي سلكه الشهداء حتى تحقيق كافة مطالب الشعوب التواقة للحرية.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُرأت وثيقة الشهادة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الرقة هبة العبد الله، وسُلّمت لذوي الشهيد عبد الرحمن، ليوارى بعدها الثرى في مثواه الأخير.

(خ ج/ م)

ANHA