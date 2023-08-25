بمراسم مهيبة أهالي الحسكة يشيعون جثمان المقاتل عدنان مطر

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية عدنان مطر حسين، الاسم الحركي لورنس حسكة, الذي استشهد اثناء تأديته لواجبه في مدينة الحسكة في الـ 23 آب لجاري.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد عدنان حسين من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة بموكب مهيب، واتجهوا صوب مزار الشهيد جوار في قرية الداودية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاه كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في الحسكة ضو محمود جواد الذي استهل حديثه بالقول: "شهدائنا ضحوا بأرواحهم في سبيل ان نعيش بسلامة وكرامة، ودفاعاً عن أراضي كافة مكونات المنطقة من رجس الإرهاب".

وعاهد محمود جواد بالسير على خطى الشهداء حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته.

ومن جانبه تحدث القيادي في المجلس العسكري في مدينة الحسكة دمهات حسكة، وقال: "المقاومة الشعبية خلال ثورة روج آفا حررت شعوب المنطقة من الظلم والعبودية، دحرت المجموعات الارهابية الداعشية على كافة أراضي شمال وشرق سوريا".

واضاف دمهات حسكة "من هذا المكان المقدس نعاهد جميع شهدائنا بالسير على نهجهم حتى النهاية".

وبعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء كولجين أحمي وثيقة الشهيد عدنان حسين وسلمتها لذويه.

ووري جثمان الشهيد عدنان حسين الثرى وسط زغاريد الأمهات في مزار الشهيد دجوار.

(كروب/ك)