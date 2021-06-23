بمراسم غيابية الإعلان عن شهيدين من قوات الدفاع الذاتي

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي اليوم، مراسم غيابية، أعلنت فيه عن سجل مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي استشهدا في وقت سابق.

والشهيدان اللذان تم الإعلان عنهما خلال المراسم هما كل من "حسين الشيخ والذي استشهد في الحسكة بتاريخ 20/11/2020اثناء تأدية واجبه العسكري، والشهيد بشار الفرج والذي استشهد في تاريخ ٨/٦/٢٠٢١، اثناء تأتيه لمهام عسكرية كلف بها".

المراسم التي نظمت في مزار الشهداء بناحية الشدادي بحضور أهالي المنطقة والمؤسسات العسكرية والمدنية، بدأت بعرض عسكري قدمته قوات الدفاع الذاتي، ثم ألقى القيادي في قوات الدفاع الذاتي عبد الحميد الحسين، كلمة تقدّم فيها بالتعازي لذوي الشهيدين، وأشاد بدور قوات الدفاع الذاتي وقوات سوريا الديمقراطية في تحرير وحماية المنطقة.

وبدورة ألقى عضو أوقاف الشدادي، الشيخ أحمد الأسعد، كلمة قال فيها إن الشهداء لهم مكانة عالية عند الله وعند شعبهم، لأنهم يضحون بحياتهم في سبيل حرية وحماية شعبهم.

وشدّد على ضرورة تكاتف شعوب المنطقة في وجه الهجمات التركية والمتربصين بأمن المنطقة، والعمل على حماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

كما ألقى الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء في الشدادي، ناجي نجوم، كلمة قال فيها "فلتعلم تركيا ومرتزقتها وكل المتربصين والعابثين بأمن المنطقة أننا مستعدون لتقديم قوافل الشهداء دفاعًا عن أرضنا، فمن يبحث عن الحرية والكرامة لن يحصل عليها إلا بتقديم التضحيات الغالية، وإننا ندفعها من تضحيات شهدائنا وهي أغلى ما لدينا، ولن نتخلى عن تراب سُقي بدمائهم الطاهرة".

ثم قرئت وثيقتا الشهادة من قبل عضوة مؤسسة عوائل الشهداء زهرة الأحمد وسلمت لذويهما.

واختتمت المراسم بالشعارات التي تمجّد الشهادة والشهداء.

(ب ا/د ج)

ANHA