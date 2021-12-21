بمقترحات وخطط مستقبلية.. مجلس مقاطعة كوباني ينهي اجتماعه السنوي

عقد مجلس مقاطعة كوباني الاجتماع السنوي لتقييم العمل السنوي خلال عام ٢٠٢١، وذلك في قاعة مركز مجلس الصلح في مدينة كوباني.

وعقد الاجتماع بحضور العشرات من الأعضاء والإداريين في مؤسسات مقاطعة كوباني.

وبدأ الأجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة الافتتاح من قبل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني، مصطفى إيتو، الذي أشار إلى أن الغاية من عقد هكذا اجتماع هو التقدم بالعمل من خلال الخروج بمقترحات من شأنها تطوير العمل خلال العام القادم.

ومن ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، تقريراً شرحت من خلاله الوضع السياسي الذي مرت به المنطقة خلال العام الجاري، بدءاً من محاولات الدولة التركية احتلال مناطق عدة في شمال وشرق سوريا خاصة، وكردستان عامة، وصولاً إلى التطورات التي حصلت على مستوى الشرق الأوسط، وإعادة تموضع القوات الأميركية وتأثيرها على المنطقة.

كما استعرضت الأعمال التي أنجزها المجلس خلال العام الجاري، والتي ناقشها الحضور وأبدوا آراءهم حولها، حيث شددوا على ضرورة العمل وفق ما يمليه الضمير على الجميع والقضاء على الفساد ومحاولات خلق الفتن في المجتمع.

كما شدد الحضور على ضرورة تفعيل عمل الكومينات على أكمل وجه لتنظيم المجتمع وعمله.

واختتم الاجتماع بعد ذلك بتقديم آراء ومقترحات من أهمها "اختيار الأعضاء بشكل يتناسب مع المجتمع، وأن يكون العضو ذا كفاءة وخبرة، وإنشاء مراكز للمجالس الكومينات ودعمها، وتفعيل مراكز للإرشاد الزراعي في البلدات والنواحي، بالإضافة إلى دعم الزراعة والثروة الحيوانية، مع دعم المشاريع في الأرياف والاعتماد على الاكتفاء الذاتي".

كما جاء ضمن المقترحات إصدار قوانين للاستثمار وفتح المجال للمستثمرين لإنشاء مشاريع تخدم المنطقة، ووجوب إعادة النظر في المكاتب القانونية من أجل تصحيح وتسيير كافة المعاملات بشكل قانوني.

ووضعت أيضاً خطة عمل مستقبلية لتكثيف الزيارات للكومينات وعقد اجتماعات لها للاطلاع على متطلباتها وحل مشاكلها.

(م ع/ج)

ANHA