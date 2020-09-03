بمناسبة يوم السلام... حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان يطالب بحرية

واجتمع العشرات من أعضاء مجالس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان القادمين من عدة مناطق مختلفة في بيروت، وأدلوا بالبيان الذي قرئ من قبل أحد أعضاء الحزب وسط رفع المشاركين لصور القائد أوجلان، وجاء في البيان:

"بمناسبة يوم السلام العالمي ...

يتيح يوم السلام العالمي لشعوب العالم الاحتفال معاً والتنظيم المشترك لأحداث وأعمال تدعم وتعزز دور السلام في حياة الشعوب والأمم والدعوة في هذا اليوم إلى الالتزام بتوقف العداء والقتال وإلى نشر الوعي والثقافة والديمقراطية بين الناس ويمنح الإنسان المثل الأعلى بنيل الحرية للعيش بالأمان الذي يطمح له في كل العالم.

إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان نرى أن سجن سفير الحرية والسلام والديمقراطية السيد عبدالله أوجلان في تركيا منافٍ لمبادئ السلام العالمي، وأن حزب العدالة والتنمية بقيادة مجرم الحرب أردوغان فاقدون لكل المعايير الإنسانية لما يقدمون عليه من انتهاكات بحق صاحب الفكر الديمقراطي عبدالله أوجلان ورفاقه من معتقلي السياسة والرأي في السجون التركية.

إننا نرى في الفيلسوف والمفكر السيد عبدالله أوجلان بأنه رمز الحرية، وأن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه يعتبر خلاصاً لكافة الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط لنيل الحرية وتحقيق السلام.

بينما هناك جرائم أخرى تضاف إلى سجلات جرائم أردوغان وحزبه وآخرها كانت فقدان المحامية إبرو تيمتك لحياتها بعد 238 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية.

إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان في اليوم العالمي للسلام نناشد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة للتحرك والعمل على إطلاق حرية القائد أوجلان وكافة المعتقلين السياسيين في تركيا وغيرها من الدول".

(ل)

ANHA