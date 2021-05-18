بمناسبة يوم الشّهداء...عوائل شهداء إقليم عفرين تخرج في مسيرة إحياءً لذكراهم

تحت شعار "دربكم هو دربنا.. وهدفكم هدفنا"، نظّم مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين مسيرة، بمناسبة يوم الشهداء المصادف 18 أيار.

حيث تجمّع المئات من عوائل الشهداء لإقليم عفرين في ساحة ناحية إحرص بمقاطعة الشهباء، رافعين صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء، ولافتة كُتب عليها "دربكم هو دربنا.. وهدفكم هدفنا".

وانطلق المشاركون في المسيرة، مرددين شعارات تمجّد الشهداء، وتحيّي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وصولاً إلى مزار الشهداء الواقع في ناحية إحرص.

ولدى وصولهم إلى مزار الشهداء، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين فوزي مصطفى قال فيها: "نستذكر كافة الشهداء، وننحني إجلالاً لهم، كما نحيّي مقاومة الكريلا في آفاشين وماتينا وزاب".

وأضاف مصطفى: "عندما نقول كلمة شهيد يخطر ببالنا ذاك الشخص الذي ضحى بنفسه من أجل إنارة طريق شعبه، ومهما تحدّثنا عن الشهداء فلن نستطيع أن نعبّر عن قيمة تضحياتهم".

كما ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء منال شيخو، قالت فيها: "بهذا اليوم نستذكر كافة الشهداء الذين نفتخر بهم من كافة المكونات الذين ضحّوا من أجل الأرض والعرض".

وأضافت منال: "يوم واحد لا يكفي بحقّ الشهداء؛ لأنّهم ضحوا من أجل قضية تستحق التضحية، فلولا تضحياتهم لتشتت الأوطان".

ثم انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تمجّد الشهداء، وتحيي مقاومة الدفاع المشروع.

(ل ش/إ)

ANHA