بمناسبة يوم المرأة العالميّ أضرحة الشّهداء تُنار بشموع الاستذكار

ضمن سلسلة النّشاطات والفعاليّات الّتي يقوم بها مؤتمر ستار استقبالاً لليوم العالمي للمرأة، والّذي يصادف الثّامن من آذار، قام وفد مساء اليوم الخميس، من مؤتمر ستار ومؤسّسة عوائل الشّهداء بزيارة أضرحة الشّهداء في مقاطعتي قامشلو والحسكة وإيقاد الشّموع عليها.

تربه سبية

في ناحية تربه سبية زار وفد من النّساء وعوائل الشّهداء مزار الشّهيد دلشير بقرية دوكر، وخلال الزّيارة قام الوفد بإشعال الشّموع على أضرحة الشّهداء تعبيراً عن تخليد ذكراهم، وتقديم الشّكر والامتنان للشّهداء الّذين ضحّوا من أجل حرّيّة شعوب ومكوّنات المنطقة، وخلق مجتمع ديمقراطيّ تسوده الحرّيّة.

قامشلو

وفي نفس السّياق أوقدت أمّهات وبنات وزوجات الشّهداء وعضوات مؤتمر ستار في مدينة قامشلو الشّموع على أضرح الشّهداء في مزار الشّهيد دليل ساروخان.

ديرك

وفي نفس السّياق زار العشرات من عضوات مؤتمر ستار وحزب سوريا المستقبل ومؤسّسات المجتمع المدنيّ مزار الشّهيد خبات ديرك لإشعال الشّموع على أضرحة الشّهداء تخليداً لذكراهم.

ولدى وصولهنّ إلى مزار الشّهيد خبات ديرك، حملنَ صور قائد الشّعب الكرديّ عبد الله أوجلان، وصور الشّهيدة هفرين خلف والأم عقيدة ولافتات كُتب عليها: "نضالنا حرية، مقاومتنا نصر"، وسط الشّعارات الّتي تحيّي مقاومة المرأة، وتمجّد شهداء الحرّيّة، حيثُ توجّهن في البداية إلى ضريح الشّهيدة هفرين والأم العقيدة.

حيث بدأ هناك مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت الإداريّة في مؤتمر ستار لمدينة ديرك شيرين يوسف الّتي هنّأت يوم المرأة العالمي على جميع النّساء العالم، وأشارت أنّهن بنضالهنّ ومقاومتهنّ حقّقنَ انتصارات عظيمة، مؤكّدةً أنّ كلّ ذلك حصل بفضل فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان.

ومن ثمّ تحدّثت باسم حزب سوريّا المستقبل منى الحماش قائلةً: "ننحني إجلالاً وإكراماً لجميع الشّهداء والنّساء المناضلات اللّواتي سطّرنَ التّاريخ ببطولاتهنّ، واللّواتي في السّاحات والميادين لنيل المساواة وحقوق المرأة".

تلاها كلمة باسم عائلتي الشّهيدة هفرين خلف، والأم عقيدة، والّذين أكّدوا بدورهم على تصعيد النّضال ضدّ جميع الهجمات الّتي تستهدف المرأة وشعوب شمال وشرق سوريا.

ووسط الشّعارات الّتي تهنّئ 8 آذار وتحيّي مقاومة المرأة، تمّ وضع أكاليل الورود على ضريح كلّ من الشّهيدة هفرين خلف، والأم وعقيدة، وإشعال الشّموع على أضرحة كافّة الشّهداء في مزار الشّهيد خبات ديرك.

الحسكة

وبمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي, زيّنت عضوات مؤتمر ستار بمدينة الحسكة أضرحة الشّهداء الّذين ضحّوا بأرواحهم من أجل الكرامة والحرّيّة, والعيش المشترك, وحماية شعوب شمال وشرق سوريا, بمزار الشّهيد دجوار في قرية الدّاودية بمشاركة العشرات من أهالي الشهداء والمدينة، بالإضافة إلى إيقاد شموع الاستذكار على الأضرحة.

درباسية

وفي ناحية الدّرباسية زار وفد من مؤتمر ستار وعضوات المؤسسات المدنية بالتّنسيق مع مؤسّسة عوائل الشّهداء، مزار الشّهيد رستم جودي بقرية بركفري، وأوقدوا الشّموع على أضرحة الشّهداء.

(كروب/إ)

ANHA