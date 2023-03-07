بمناسبة يوم المرأة العالمي إشعال الشموع  على أضرحة الشهداء في الرقة

وحضر إلى المزار عضوات مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء ومجلس عوائل الشهداء في الرقة ومجلس المرأة السورية وتجمع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقت عضوة مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في الرقة ابتسام الأحمد كلمة قالت فيها: "في هذا المكان الطاهر وفي حضرة شهدائنا وشهيداتنا وبمناسبة يوم المرأة العالمي نتقدم بأرقى وأعذب وأعطر عبارات التهنئة إلى أساس السعادة، إلى المنابع الفياضة بالحب والحنان إلى جميع نساء العالم وبالأخص أمهات الشهداء والقائد الأممي عبدالله أوجلان قائد الإنسانية الذي نادى بثورة المرأة وحريتها".

وأضافت: "إن يوم المرأة والمصادف للثامن من آذار يعد احتفالاً للتحرر من العبودية المجتمعية، إن المرأة سفيرة السلام والمحبة، فكل الخير لتلك الروح الطموحة شكراً لكل امرأة طموحة تتحمل مصاعب هذا العالم".

واختتمت ابتسام الأحمد كلمتها بالقول: "بارك الله في جميع النساء وكل عام وأنتن بخير يحق لكن أن تفرحن بهذه المناسبة لأن اليوم العالمي هو يوم مميز لك"

ومن ثم أشعلت أمهات وزوجات الشهداء وعضوات مجالس المرأة الشموع على أضرحة الشهداء.

(م خ/ك)

ANHA