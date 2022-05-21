بمناسبة يوم اللغة الكردية.. حفل فني لتوزيع  شهادات اللغة الكردية في كوباني

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي بمناسبة يوم اللغة الكردية حفلاً فنياً وزع خلاله شهادات اللغة الكردية على المتخرجين من دورة الشهيد "حمزة" بعد أن تلقوا تدريبات استمرت 45 يوماً.
المجتمع والحياة 2022-05-21T17:29:00 كوباني

وأقيم الحفل في قرية "كورك حبييب" جنوب مدينة كوباني بمناسبة اختتام دورة اللغة الكردية لمحو الأمية، والتي افتتحها حزب الاتحاد الديمقراطي واستمرت (45)  يوماً بمشاركة عشرين شخصاً من الرجال والنساء.

وكان الهدف من افتتاح هذه الدورة هو تعليم الأمهات اللواتي لا يعرفن الكتابة والقراءة باللغة الكردية.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاها توزيع شهادات اللغة الكردية على المتخرجين من الدورة.

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وبعدها تم تكريم الثلاثة الأوائل الذين حصلوا على درجة الامتياز في دورة الشهيد "حمزة"، حيث تم إهداؤهم دواوين شعرية باللغة الكردية.

واختتم الحفل بتقديم فقرات غنائية.

(ن م/ د)      

ANHA


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