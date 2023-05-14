بمناسبة يوم اللغة الكردية دعوات من لبنان للحفاظ على الثقافة والهوية الكردية

بمناسبة يوم اللغة الكردية ١٥ أيار، نظم مكتب الإعلام في رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية وحزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان اليوم، ندوة حضرها العشرات من الجالية الكردية في لبنان.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتخللها تطرق نائبة رئيس رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، حنان عثمان، إلى أهمية اللغة والصحافة الكردية ومجلة هاوار التي صدر عددها الأول في ١٥ أيار ١٩٣٢، في دمشق، من قبل الكاتب والمفكر الكردي جلادت بدرخان، وكيف قرر المؤتمر الوطني الكردستاني في مؤتمره المنعقد عام ٢٠٠٦، اعتبار هذا اليوم ١٥ أيار، يوم اللغة الكردية.

كما تحدثت حنان عثمان عن الاضطهاد الممارس ضد الكرد، الرامي لصهر ثقافتهم.

وركز من جانبه عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، محمود بكر، في حديثه في الندوة على أهمية اللغة في بناء التماسك المجتمعي، وعلى ضرورة الحفاظ على الثقافة والهوية الكردية عن طريق اللغة، كنوع من الدفاع عن الذات والوجود.

وانتهت الندوة بتقديم فرقة ولاتي روجيه أغاني عن اللغة الكردية.

(ف)

ANHA