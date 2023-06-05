بمناسبة يوم البيئة العالمي معرض للزهور في كوباني

نظم المعرض الذي حضره أهالي مدينة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، في مشتل مشته نور بمدينة كوباني، بتنظيم من هيئة البيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات.

بدأت فعالية المعرض، بدقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك لهيئة البيئة في إقليم الفرات، عارف بالي، تطرق فيها لأهمية البيئة، وقال: "اليوم تتعرض البيئة لمخاطر فتاكة نتيجة الحروب واستخدام الأسلحة الكيماوية التي تشكل خطراً عليها، وهذا الخطر له عواقب وخيمة على حياة الإنسان والبيئة".

وطالب بالي الأهالي في كلمته، الحفاظ على البيئة وحمايتها، لأنه في البيئة النظيفة يحيا الإنسان بسلام.

ويستمر المعرض، بتجول زوراه للتعرف على أصناف الزهور المعروضة.

ومن المقرر وفقاً للجهة المنظمة، المعرض سيستمر لمدة يومين.

وحددت الأمم المتحدة في الـ 5 من حزيران/يونيو عام 1973، هذا التاريخ يوماً للبيئة بهدف التوعية والحفاظ على البيئة.

(ن ك/د)

ANHA