بمناسبة ذكرى ثورة 19 تموز.. مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ينظم منتدى دولياً

لبحث منجزات ثورة 19 تموز والتحديات التي واجهتها على مدار عشرة أعوام من مسيرتها، ينظم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS) منتدى دولياً تحت شعار (ثورة 19 تموز المنجزات والتحديات والآفاق)، يوم غد الثلاثاء 19- 7 – 2022 الساعة التاسعة صباحاً في نادي بيلسان السياحي في ناحية عامودا.

وحسب برنامج المنتدى من المقرر أن تعقد فيه عدة جلسات، الجلسة الأولى بعنوان : (ثورة 19تموز، وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية)، والثانية بعنوان (الإدارة الذاتية الديمقراطية، كتجربة ونموذج)، والثالثة بعنوان (العوائق والتحديات التي تعترض ثورة 19 تموز)، وكل جلسة تتألف من 3 محاور، يلقيها محاضرون من شمال وشرق سوريا وسوريا والعالم.

كما من المقرر أن يختتم المنتدى ببيان وعقد مؤتمر صحفي.

(ف)

ANHA