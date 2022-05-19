بمناسبة شهر الشهداء.. مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين ينظم اجتماعاً في الشهباء

بمناسبة حلول شهر الشهداء واستذكار المناضل حقي قرار، عقد مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين اليوم، اجتماعاً موسعاً لذوي شهداء إقليم عفرين في صالة الشهيدة آخين ولات الواقعة في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء.

وبدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر ، وباركت في بداية حديثها حلول شهر الشهداء على مكونات إقليم عفرين وذوي الشهداء.

وأضافت زلال جكر "مع بداية الثورة يقدم أهالي شمال وشرق سوريا وحلب والشهباء التضحيات في سبيل حماية الثورة والمحافظة على مكتسباتها، ولم يترددوا في الدفاع عنها وحماية أرضهم ومكتسباتهم ضد هجمات الاحتلال التركي ومخططاته".

تابعت زلال جكر "إن هذه التضحيات أفشلت المخططات الاحتلالية، التي سعت دولة الاحتلال التركي مع بداية الأزمة السورية عبر مرتزقته احتلال شمال وشرق سوريا، ومنها مدينة كوباني وسري كانيه وكري سبي، وبعد فشلها في إحراز أي تقدم ، قررت التدخل بنفسها عبر شن عدوان على الأراضي السورية منها عفرين وجرابلس وغيرها، إن تلك الهجمات او العدوان كانت ذا مزاعم بأنها تحمي أمنها القومي إلا أن الهدف منها إعادة الميثاق الملي".

واستكملت زلال جكر حديثها "وفي المقابل نرى أن هجمات دولة الاحتلال التركي مستمرة ضد قوات الدفاع الشعبي، في جبال كردستان بمشاركة وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف القضاء على إرادة الشعب الكردي والكريلا، إلا أن مقاومة الكريلا في جبال كردستان منعتهم من إحراز أي تقدم".

وأشارت زلال جكر إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة، وفرض حكومة دمشق الحصار على مهجري عفرين في الشهباء "بعد تهجرينا قسراً إلى مناطق الشهباء، بدأ الاحتلال التركي وأمام أعين العالم بتنفيذ خططته الاستعمارية عبر تغيير ديمغرافية المقاطعة، ونهب وسرقة الآثار وقتل وخطف الأهالي المتبقين، بالمقابل تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً علينا وتمنع مرور المواد الأساسية إلى المقاطعة إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة".

وأكدت زلال جكر في ختام حديثها "إذا أرادنا تحقيق الانتصار على الاحتلال التركي ومرتزقته وإفشال أهدافه يجب أن نصعد من وتيرة النضال ونرفع المقاومة إلى أعلى مستوى وأن نلتف حول إدارتنا الذاتية وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب بمصيرنا".

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور.

(ف)

ANHA