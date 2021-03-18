بمناسبة نوروز.. احتفالية وزرع الياسمين في كوباني

تحت شعار "بالعلم والمعرفة سنشعل نار نوروز"، أقامت إدارة المدارس في إقليم الفرات حفلة للمعلمين والمعلمات والطلاب، اليوم، في مدرسة الشهيد آزاد الابتدائية في مدينة كوباني بمناسبة قدوم نوروز.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا للشهداء، ثم ألقى المعلم ريزان عطي كلمة باسم إدارة المدارس في إقليم الفرات، قال من خلالها: "شهر آذار شهر تاريخي بالنسبة للشعب الكردي فهو تاريخ المجازر بحق الكرد وفي نفس الوقت هو الشهر الذي يحتفل فيه الكرد بعيد نوروز".

ثم قدمت فرقة الشهيدة دجلة فقرة غنائية تلاها تقديم فرقة الشهيدة بريتان للأطفال عرض راقص، وفرقة الشهيدة برفين عرض غنائي، وعلى وقع الأغاني التي قدمها المغني ياسر داشو، عقد المشاركون حلقات الدبكة حول نار نوروز التي أوقدوها وسط ساحة المدرسة، لتنتهي الاحتفالية بإلقاء الأشعار عن عيد نوروز.

فيما بادر أعضاء حزب سوريا المستقبل في مدينة كوباني وطلاب معهد الشهيدة زوزان إلى زراعة شتل الياسمين في المعهد بمناسبة قدوم عيد نوروز وتكريمًا لطلبة المعهد.

وقبل البدء بزراعة شتل من الياسمين، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة كوباني روناهي كنعان كلمة، قالت فيها: "إن هذه الفعالية هدية لطلاب معهد الشهيدة زوزان ومعلميها بمناسبة قدوم عيد نوروز عام ٢٠٢١، لأن الشباب هم قدوة المجتمع وهم الجيل الصاعد ومن سيبنون مستقبل الشعب والوطن، فعبر هكذا مبادرة، وكلما كبرت ياسمينة برعايتهم سيتذكرون الشهداء ويسيرون على خطاهم".

وتابعت: "إن سبب زراعة الياسمين، كان حلم الشهيدة هفرين خلف الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل في شمال وشرق سوريا، كانت تريد زراعة الياسمين في كل مكان، هذه الفعالية، ستكون ذاكرة لها في كل مكان".

ثم زرع الطلاب وأعضاء الحزب شتل الياسمين في ساحة المعهد معًا.

(م ع/ د أ)

ANHA