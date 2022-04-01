بمناسبة ميلاد القائد..​​​​​​ فعاليات رياضية واحتفالات لأبناء الشهداء

بالتعاون مع مركز باقي خدو للثقافة والفن، أقام مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني حفلاً لأبناء الشهداء بمناسبة ميلاد القائد أوجلان الذي يصادف الـ 4 من نيسان / أبريل، وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن في مدينة كوباني التي زينت بصور القائد أوجلان، بحضور المئات من الأطفال وذويهم.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتلقي الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، عائشة أفندي، كلمةً، أكدت فيها على بطولة الشهداء الذين لم يبخلوا بدمائهم ليعيش أبناؤهم بحرية في وطنهم كردستان.

شددت عائشة أفندي على ضرورة إرشاد الأطفال إلى طريق الحرية الذي رسمه الشهداء، ومنع انجرارهم للحرب الخاصة والأعمال غير الأخلاقية التي يروج لها العدو.

وقدّمت فرق فنية من مركز باقي خدو للثقافة والفن وفرقة الهلال الذهبي عروضاً غنائية ومسرحية خلال الاحتفالية.

منبج

كما نظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج احتفالية لأبناء الشهداء، وذلك في حديقة أرض المرح غرب المدينة، بمشاركة أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، والمؤسسات المدنية والعسكرية، ومؤسسة جرحى الحرب، وأهالي الشهداء، بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت.

بعدها قدم أبناء الشهداء أغنية تعبّر عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بأمن والاستقرار، ثم ألقت الطفلة هزار أبياتاً من الشعر بعنوان "ابنة بلدي"، وبعدها قدّم أبناء الشهداء مسرحية عن التنمر الذي يتعرض له الأطفال.

وفي الختام، قام مجلس عوائل الشهداء والإدارة المدنية الديمقراطية ومؤسسة جرحى الحرب، بتوزيع الهدايا على أبناء الشهداء، لزرع البسمة على وجوههم.

حلب

في السياق، نظمت عدة فعاليات رياضية واحتفالات اليوم، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من قبل الاتحاد الرياضي ومجلس عوائل الشهداء في حلب.

حيث نظم مجلس عوائل الشهداء بمدينة حلب حفلة لأطفال الشهداء في صالة ستار لايت الواقعة بمنطقة الشقيف التابعة لحي الشيخ مقصود.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس المرأة بمجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب فاطمة إيبو، أشارت فيها إلى أن ميلاد القائد مقدس بالنسبة لشعوب مزوبوتاميا لأن فكر القائد مهّد لإيصال الشعوب إلى الحرية الحقيقية المنشودة، مؤكدة السير على خطا الشهداء لتحقيق الحرية الجسدية للقائد هو مطلب أساسي لجميع الشعوب.

بعدها قدمت كل من فرقة ورود عفرين الغنائية التابعة لحركة الهلال الذهبي وفرقة نجوم المستقبل المسرحية والتابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عروضاً فنية.

كما نظم الاتحاد الرياضي في حي الشيخ مقصود والأشرفية عدة فعاليات رياضية تحت شعار "ازدهر الرابع من نيسان بعيد ميلادك يا قائد السلام والحرية".

وأقيمت الفعالية في ملعب شهداء مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في منطقة شقيف، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء الرئيسة المشتركة للاتحاد الرياضي في حي الشيخ مقصود والأشرفية، جيهان عبد، كلمة باركت فيها ميلاد القائد على الحضور والشعوب التواقة إلى الحرية، وأضافت "إن القائد هو من حرر الشعب وقضى على الجهل في الشرق الأوسط، فميلاده هو ميلاد الديمقراطية وتاريخ جديد لشعوب المنطقة".

وضمت الفعاليات الرياضية التي نظمها الاتحاد الرياضي "تأدية فرقة براعم المستقبل التابعة لحزب سوريا المستقبل حركات رياضية، ولعبة شد الحبل، ولعبة الشطرنج، ولعبة البيغ بونغ، ومباراتين لكرة القدم بين فريقي برخدان وسردام وفريقي شباب عفرين وشباب بعدينو.

الشهباء

أما في مقاطعة الشهباء، نظمت حفلة لأبناء الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء بمشاركة هيئة الشؤون الاجتماعية لإقليم عفرين، في صالة ميتان للثقافة والفن بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل عدنان شيخو، الذي هنّأ فيها ميلاد القائد على الإنسانية جمعاء وجميع المناضلين، كما أشار إلى المقاومة التي جاءت بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وبعدها عرض سنفزيون عن حياة القائد وميلاده، لتقدم بعدها فرقة الشهيد عكيد للرقص الفلكلوري فقرة، وفرقة ربيع الشهباء فقرة غنائية، تلاها تقديم فرقة الشهيد بروسك للرقص العربي فقرة، وفرقة شتلة زيتوني فقرة غنائية، وعقد حلقات دبكة على واقع الأغاني الشعبية والثورية.

لتنتهي الاحتفالية بتقديم الهداية على أبناء الشهداء.

(كروب/ف)

ANHA