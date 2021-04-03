بمناسبة ميلاد القائد...المرأة الشّابة بمنبج تنظّم مسيرة بالمشاعل

وانطلقت المسيرة من دوّار الميزان غرب المدينة، بمشاركة العشرات من نساء منبج، بالإضافة إلى عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة، حاملات صور القائد أوجلان وأعلام اتحاد المرأة الشابة والمشاعل، مرددات الشعارات التي تدعو إلى تحرير القائد.

وعند وصول المشاركات في المسيرة إلى الملعب البلدي وسط مدينة منبج، وقفن دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان من قبل عضوة اتّحاد المرأة الشابة شهد الحميدي، وجاء في نصّ البيان ما يلي:

"باسم المرأة الشابة في منبج وريفها، نهنّئ الرابع من نيسان على جميع الشعوب يوم ميلاد القائد العظيم عبد الله أوجلان، ومع بزوغ فجر جديد وإشراقة شمس نيسان في يوم 4 نيسان ولد القائد عبد الله أوجلان، وولدت معه الإنسانية، في هذا اليوم نتذكر تلك الشخصية العظيمة".

وأضاف البيان: "هذا القائد ضحّى بنفسه من أجل حرية كافة الشعوب هو القائد الأممي وقائد الإنسانية الذي حارب منذ صغره الذهنيات الحاكمة المتسلطة التي قمعت حرية كافة المكونات والأديان".

وأشار البيان: "إنّ فكر القائد النيّر أضاء لجميع الشعوب درب الحرية والنضال، وقضى على الظلام الذي كان يخيّم على الشّعوب، وحارب الحداثة الرأسمالية بطرحه فكرة الأمة الديمقراطية التي تحتضن كافة القوميات والأديان والمعتقدات".

ونوّه البيان إلى أنّ: "هذه الشخصية العظيمة هي أوّل شخصية في تاريخ البشرية اهتمّت بقضية المرأة التي هي من القضايا الهامة والمنسية في الشرق الأوسط، وهو رفيق درب المرأة دعم المرأة وساندها، وأعطاها حقوقها ولم يقبل أن تعيش حياة مأساوية، كما رأى أنّ القوة تكمن في شخصية المرأة".

وأكّد البيان: "اليوم وبفضل قائدنا أخذت المرأة حقوقها ودورها في المجتمع وفي كافة المجالات، وها نحن نرى نساء مدينة منبج بدأنَ بالسير على درب الحرية والنضال، ودخلن بكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، ولعبن دورهنّ بشكل فعّال، وهنّ واثقات من قدراتهنّ، ويعتبرن القائد قدوة لهنّ".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان، وتدعو إلى تحريره.

(س ع/إ)

ANHA