بمناسبة ميلاد القائد مجلس عوائل الشهداء يقيم حفلاً لأطفال الشهداء في الطبقة

شاركت في الاحتفالية أمهات وزوجات الشهداء وأبناؤهم وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والأحزاب السياسية والمجالس العسكرية في مدينة الطبقة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء بالطبقة، عبد الحكيم العلي، الذي قال "4 نيسان، ليس عيد ميلاد القائد فقط؛ بل هو عيد ميلاد كل شخص تواق للحرية".

وبارك عبد الحكيم العلي يوم 4 نيسان على القائد أوجلان وكل شعوب المنطقة بشكل عام.

وبدورها، ألقت الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في الطبقة، روشين المحمد، كلمة، نوهت فيها إلى مقاومة القائد داخل سجن الاحتلال التركي".

وأضافت روشن محمد "القائد أوجلان قاوم وسيقاوم، وهو الذي أعطى الحرية للشعب، ولن تستطيع دولة الاحتلال التركي حجب شمسنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُدمت العديد من العروض الفنية، منها مسرحية حملت اسم نور الهدى، قدمتها فرقة الطبقة. والعديد من العروض الغنائية من فرقة عفرين وفرقة الدبكة الكردية التراثية وفرقة درة فرات الطبقة للغناء الشعبي التراثي.

وفي الختام، قدم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة هدايا رمزية للأطفال المشاركين في الاحتفال.

(س ك/خ)

ANHA