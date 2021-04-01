بمناسبة ميلاد القائد أوجلان... مسابقة للرسم والخط في منبج

وحضر المسابقة معلمو ومعلمات مدينة منبج وأعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها ,وذلك في حديقة القائد شرق مدينة منبج.

وشارك في المسابقة 150طالباً وطالبة من الطلاب المتفوقين من كافة مدارس مدينة منبج.

وبدأت المسابقة بتوزيع أدوات الرسم والخط ليبدأ المشاركون بالرسم وكتابة الخط العربي, ومن ثم ألقى عضو لجنة حرية القائد محمد علي العبو كلمة قال فيها: "في هذه الأيام يمر علينا ميلاد المفكر والفيلسوف عبدالله أوجلان ,ولطالما كان يفكر بالأطفال وإخراج الإبداع والإلهام من كل طفل حتى يكون فعالاً في مجتمعه وفي كافة تفاصيل الحياة من خلال الإبداع".

ومن ثم ألقيت كلمة باسم لجنة الأنشطة المدرسية ألقتها المعلمة ميس شيخ ويس قائلة: "عملنا كلجنة أنشطة مدرسية على هذه الفعالية تشجيعاً منا لمواهب الطلاب, وإن كان الحبر واحداً فهنالك قلم يقرر وقلم يغرر وقلم يحاول ويمرر, ورغم كل الصعوبات التي مررنا بها سنخط تاريخنا الحافل بالإنجازات".

كما بارك وهنأ الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في منبج وريفها سهيل والي الطلاب الفائزين في مسابقة الرسم والخط والتي أقيمت بمناسبة عيد ميلاد القائد عبدالله أوجلان المصادف للرابع من شهر نيسان.

واختتمت المسابقة بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين في المسابقة.

(أ ق/ل)