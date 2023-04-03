بمناسبة ميلاد القائد.. افتتاح حديقة ٤ نيسان في قامشلو

في إطار الفعاليات البيئية التي تنظم بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان المصادف ٤ نيسان، افتتح مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في قامشلو حديقة ٤ نيسان.

وشارك في مراسم افتتاح الحديقة التي تقع في حي الهلالية غرب المدينة، العشرات من الأهالي وأمهات وآباء وأطفال الشهداء وعضوات مؤتمر ستار.

وزُرعت في الحديقة الأشجار والورود المتنوعة، بالإضافة إلى وجود مكتبة مخصصة لكتب القائد أوجلان.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قُصّ شريط الافتتاح من قبل الأم شها هساري، والدة الشهيد دليل المقاتل في وحدات حماية الشعب (YPG).

ثم ألقى عضو مجلس عوائل شهداء الشهداء في قامشلو، عبد الله عيسى حسو كلمة بارك فيها ميلاد القائد عبد الله أوجلان على كل مقاتلي الحرية، وقال: "يوم ٤ نيسان يوم مميز بالنسبة لنا نسبة لولادة قائد تمكن من تحرير الشعوب المضطهدة من الظلم والإنكار".

مؤكداً أن القائد أوجلان خلق حياة وامرأة حرة بفكره وفلسفته، وشدد على ضرورة تحويل يوم ٤ نيسان يوماً للالتفاف حول القائد.

أما الأم شها هساري فأكدت على مواصلة النضال والكفاح على أساس ومبادئ فكر القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر.

خلال مراسم الافتتاح تم توزيع الكتب متنوعة للقائد عبد الله أوجلان على الحاضرين.

وفي الختام تجول المشاركون في أرجاء الحديقة التي علقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى عقد حلقات الدبكة.

(كروب/ف)

ANHA