بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.. سلسلة فعاليات في شمال وشرق سوريا

احتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ ٧٤، نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو اليوم، احتفالية لأطفال الشهداء بهذه المناسبة، وشارك في الفعالية العشرات من أبناء وبنات الشهداء برفقة أسرهم، وذلك في صالة عفرين شرقي مدينة قامشلو.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح شهداء، ثم ألقت والدة الشهيد أورهان، عايدة خليل، كلمة رحبت خلالها بالمشاركين وهنأت الحضور والعالم بميلاد القائد عبد الله أوجلان، تلتها فقرات غنائية قدمتها فرقة بلدة كرباوي، والفنان دانيش بوطان.

واختتمت الفعالية بتوزيع الحلوى على أطفال الشهداء وعقد حلقات الدبكة وترديد هتافات "عاش القائد أوجلان "، "لا حياة بدون القائد"، " مبارك ميلادك قائدنا".

ديرك

أما في ناحية ديرك، نظمت الاحتفالية في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، حضره العشرات من أطفال الشهداء وأسرهم.

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ بدأت الاحتفالية بكلمة ألقتها عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، جواهر عثمان، التي باركت ميلاد القائد على كافة أسر الشهداء وأطفالهم. مؤكدة أن "القائد عبد الله أوجلان كان يولي اهتماماً كبيراً بأبناء الشهداء ويعتبرهم ميراث الشهداء الذي سيواصل نهج الحرية والسلام"، مشددة أن "أبناء الشهداء؛ هم مستقبل ثورة شمال وشرق سوريا".

وتخللت الاحتفالية فقرة غنائية قدمتها فرقة الأطفال التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن، وسط عقد الحضور حلقات الدبكة.

وانتهت الفعالية بتوزيع مجلس عوائل الشهداء الهدايا على الأطفال.

تل حميس

وفي ناحية تل حميس، نظمت الاحتفالية في صالة المركز الثقافي الواقع شرقي الناحية، حضره العشرات من أطفال الشهداء وأسرهم.

وعلق على جدران المركز الثقافي صور القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، بدأت الفعالية برقصات فلكلورية قدمتها فرقتا الدحة التابعة لبلدة الجزعة، والأصالة التابعة للمركز الثقافي في تل حميس.

في الختام وزع مجلس عوائل الشهداء الحلوى على أطفال الشهداء.

كوباني

كما نظمت في مقاطعة كوباني سلسلة من الفعاليات احتفاءً بقدوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، ففي قرية ميناز غربي مدينة كوباني، زرعت مديرية البيئة في إقليم الفرات 1100 شجرة على تلة القرية بمشاركة العشرات من أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

كما نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مباراة كرة القدم بين شابات جامعة كوباني وفريق روشين؛ احتفاء بميلاد القائد.

وعن ذلك قالت المتحدثة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، فريال تمي: "نظمنا سلسلة من الفعاليات خلال الأيام الماضية، فميلاد القائد هو ميلاد جديد للمرأة ".

(كروب/ف)

ANHA