بمناسبة مرور 18 عاماً على تأسيسه.. مؤتمر ستار يهنئ PYD

وهنأت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، حلول الذكرى السنوية الـ 18 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، خلال برقية تهنئة.

ويمر، اليوم، 18 عاماً على تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي، وبهذه المناسبة، استذكرت مؤتمر ستار كافة الشهداء "الذين استشهدوا في مراحل نضال هذا الحزب، الذي كان وما زال مثالاً للتضحية، وصاحب مشروع ديمقراطي".

وقالت البرقية "كان حزب الاتحاد الديمقراطي صاحب تنظيم واسع لجميع الشرائح المجتمعية، وخاصة المرأة والشبيبة، وانتهج نهج الأمة الديمقراطية، مطبقاً مشروع الإدارة الذاتية في كياناته التنظيمية".

وتطرق مؤتمر ستار في برقيته إلى دور الاتحاد الديمقراطي الكبير، خلال الـ 18 سنة الماضية، وعلى جميع الصعد، الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية، "من خلال تنظيم إداراته ومجالسه بين الشعب بجميع مكوناته وتبنيه نظام الرئاسة المشتركة، وتفعيل نظام خاص للمرأة إلى جانب النظام العام للحزب"، مؤكداً "لما له من تأثير كبير على الشعب، للالتفاف والانضمام إلى روح المقاومة والصمود في مواجهة الصعوبات والتحديات التي واجهها خلال مسيرة نضاله".

وجدد مؤتمر ستار في روج آفا في برقية التهنئة عهده "برفع وتيرة النضال، ومواصلة تقديم الدعم لنضالكم الدؤوب للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وتمكين تنظيم المجتمع بجميع مكوناته وإرساء السلام".

(ي م)

ANHA