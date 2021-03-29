بمناسبة حلول ميلاد القائد.. محاضرة في عين عيسى

ونظمت المحاضرة في قاعة الاجتماعات بحضور العشرات من أعضاء وعضوات لجان ومؤسسات مجلسي ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قرأت عضوة لجنة الصلح في مقاطعة كري سبي فضيلة محمد رسالة القائد عبدالله أوجلان، التي تمحورت حول مقاومة القائد في السجن ومناهضته الأفكار الرأسمالية ضد الشعوب.

فيما بعد، سرد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو حياة القائد منذ الطفولة وحتى تأسيسه للفكر التحرري وقال: "القائد آمن بتحرير شعبه من الاضطهاد الذي كانت تمارسه عليه الدولة التركية، وطالب عبر مسيرته بالحوار والانفتاح على الشعوب الأخرى ونادى بالتآخي بين كافة المكونات والشعوب ومناهضة فكر السلطة".

كما وتطرق صبري خلال شرحه إلى بداية تأسيس حركة التحرر الكردستاني، وقال بأنه مع ميلاد القائد ولد السلام ضد السلطة.

هذا ومن المزمع أن تنظم سلسلة محاضرات مُماثلة في كافة البلدات والنواحي التابعة لمقاطعة كري سبي بمناسبة حلول ميلاد القائد عبدالله أوجلان المصادف لـ 4 نيسان.

(كروب/س و)

ANHA