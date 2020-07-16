بمناسبة حلول 19 تموز مركز جميل هورو للثّقافة والفنّ ينظّم أمسية غنائيّة

وأقيمت الأمسية في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، حضرها المئات من أهالي الحي.

حيث بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة ألقتها الإدارية بمركز جميل هورو للثقافة والفنّ هدية عثمان، استذكرت خلالها الذّكرى السنوية لـ 19 تموز، وهنّأت بهذا اليوم جميع المناضلين والمناضلات الّذين ضحّوا بأنفسهم خلال ثورة روج آفا، والقائد عبد الله أوجلان، ومقاتلي وحدات حماية الشّعب والمرأة.

وأكّدت هدية: "أنّ ثورة 19 تموز هي ثورة الحرية لجميع شعوب المنطقة، وبهذه الثورة انتصر شعوب روج آفا، وبروح هذه الثورة قاوم أمام هجمات الاحتلال وحتّى هذا اليوم المقاومة مستمرّة".

ومن ثمّ تم تقديد 8 أغانٍ فلكلوريّة وثوريّة، حيث تم تقديم أغنية عن درويشي عفدي من قبل فنّاني مركز جميل هورو للثقافة والفن وهم "أحمد خاني، أحمد رشو، سعيد بيرهات، جهاد رشو".

تلاها تقديم عدد من الرقصات الفلكلوريّة والعفرينية، من قبل فرقة الرقص للشهيد سرحد.

ومن ثم اختُتمت الأمسية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثّوريّة.

(ع س/إ)

ANHA