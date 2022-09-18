بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.. اتحاد المعلمين يهنئ القائمين على العملية التربوية

أصدر اتحاد معلمي شمال وشرق سوريا بياناً اليوم، بمناسبة بدء العام الدراسي 2022-2023، جاء فيه:

"مع بداية العام الدراسي الجديد، نتمنى لجميع معلمينا عاماً عنوانه التفوق والعطاء على الصعيدين التربوي والتنظيم الاتحادي لإنجاح العملية التربوية بما يخدم تطلعات الطلبة وعوائلهم، وفي الحصول على تعليم يعزز شخصيتهم، من خلال الالتزام بأهداف الاتحاد المتمثلة بتقديم الاقتراحات لتطوير العمل التربوي والتعليمي باعتباره عملاً إنتاجياً والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود الطلاب وتشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين الطلاب وغرس القيم الوطنية في نفوسهم.

أما على صعيد التنظيم الاتحادي وذلك من خلال رعاية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

وقد عمل الاتحاد في المرحلة الماضية على وضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء صندوق العمليات الجراحية وزيادة نسبة التعويض والتعاقد مع الأطباء والمشافي وإصدار البطاقات الاتحادية والمساهمة في بعض المشاريع التي من شأنها تعزيز الخدمات للمعلمين وأيضاً الدفاع عن حقوق المعلمين والاستجابة للطلبات المقدمة للاتحاد ومناقشتها مع الجهات المعنية والقيام بسلسلة اجتماعات على مستوى الاتحاد العام لمناقشة الأوضاع والصعوبات التي تواجه المعلمين من الناحية التربوية والاجتماعية والاقتصادية.

إيصال صوت المعلم ليكون فاعلاً في صنع القرار

أما على مستوى تقوية العلاقات الداخلية والتنسيق فقد عقد الاتحاد عدة اجتماعات مع هيئة التربية والتعليم لتنسيق العمل، وعقد اجتماعات على كافة المستويات التنظيمية بهدف إيصال صوت المعلم ليكون فاعلاً في صنع القرار التربوي ومشاركاً فيه، أما على مستوى التنسيق الإقليمي والدولي فقد تواصل الاتحاد مع عدد من التنظيمات الاتحادية كاتحاد معلمي ألمانيا وبريطانيا ومنسقة الشرق الأوسط لاتحاد المعلمين العالمي بهدف الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.

تطوير الجانب التنظيمي والخدمي

وضمن الإمكانات المتوفرة نعد معلمينا بالعمل على تطوير الجانب التنظيمي والخدمي من خلال تكثيف الاجتماعات والتعريف بالاتحاد وتطوير صندوق العمليات الجراحية وإمكانية استحداث صناديق جديدة ومنح سلف مادية للمعلمين وتجاوز التقصير الذى أدى إلى عدم تحقيق الأهداف بالشكل المرجو والمطلوب وأيضاً المطالبة بالتنسيق بشكل شفاف بين كافة المؤسسات المعنية بشكل مباشر في العملية التربوية من جانب والاتحاد من جانب آخر، والوقوف على أسباب ضعف الاستراتيجية بالتعليم على المستوى العام ومناقشة بعض الأخطاء في المناهج وأسباب التأخر في تصويبها وضع حلول لمسالة تأخر توزيع الكتب وأخذ مقترحات المعلمين في هذا الاتجاه بالإضافة إلى مناقشة ضرورة وضع ضوابط للمسابقات والتعيينات وأيضاً نظام العقود والمندبين إلى المجالس وحل مشكلة المواصلات للمعلمين وضرورة إشراك الاتحاد في القرارات الاستراتيجية التي تمس التعليم والمعلمين كونه الناطق باسمهم من خلال تفعيل (مجلس التربية والتعليم) بأسرع وقت".

توفير بيئة آمنة ومريحة للمعلم والقائمين على العملية التربوية

شدد البيان على ضرورة "توفير بيئة آمنة ومريحة للمعلم والقائمين على العملية التربوية والتأكيد على زيادة الأجور للمعلمين وإقرار طبيعة العمل وإنشاء مشاريع تخفف العبء الاقتصادي الذي يعاني منه وتوفير المستلزمات المدرسية بالوقت المناسب والتأكيد على معاملة المعلم بشكل يليق بمكانته الاجتماعية، مرة أخرى نتمنى لمعلماتنا ومعلمينا عاماً مليئاً بالعطاء يليق بعطاء الشهداء الذي ضحوا بدمائهم لترتفع منارة العلم في مدارسنا".

يشار إلى أن مدارس شمال وشرق سوريا فتحت صباح اليوم، أبوابها أمام الطلبة، لبدء العام الدراسي 2022- 2023.

(ف)