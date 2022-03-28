بمناسبة عيد نوروز... تنظيم حفلات للأطفال في مقاطعة قامشلو

بمناسبة عيد نوروز والذي صادف الـ 21 من آذار/ مارس الجاري، وحلول الذكرى الـ 36 لأسبوع البطولة، نظمت في مقاطعة قامشلو العديد من الاحتفالات.

قامشلو

إذ نظمت حركة الهلال الذهبي في مدينة قامشلو احتفالية للأطفال، تحت شعار" بمقاومة عكيد سيعيش أطفالنا بحرية" وذلك في مدرسة صالح عبدي. وبدأت الاحتفالية، بإلقاء كلمة من قبل عضو لجنة الثقافة والفن التابعة لمجلس مدينة قامشلو، جميل أحمد، هنأ من خلالها جميع أطفال شمال وشرق سوريا بمناسبة نوروز، وقال: "أطفالنا مستقبلنا، وتطوير الوطن يعتمد عليهم".

وبعدها تم تقديم عدة فقرات غنائية، ودبكات فلكلورية من قبل الفرق التابعة لمركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بالإضافة إلى قراءة عدد من القصص القصيرة من قبل فرقة ساريا باران التابعة للهلال الذهبي، وعرض مسرحي لطلاب وطالبات المدرسة.

تزامن الحفل مع احتفالية مماثلة أقيمت في جامعة روج آفا الكائنة في حي الهليلة بمدينة قامشلو بمناسبة عيد نوروز

وحضر الاحتفالية المئات من الطلاب وممثلون عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية، وزين مكان الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام الإدارة الذاتية، ومؤتمر ستار، ومجلس عوائل الشهداء، و أعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وتلتها كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا شيندا داوود، مؤكدة فيها بأن نوروز ليس يوماً واحداً فكل أيامنا نوروز وباركت نوروز ٢٠٢٢ على شهداء الحرية ووحدات حماية الشعب والمرأة وكافة الشعوب.

وقالت :" نحن الآن نحتفل بعيد نوروز بفضل تضحيات شهداء المقاومة والحرية، ونقول للأعداء لا تفكروا بأن شعلة نوروز ستنطفئ، سوف نشعلها بأيادي أبناء وأحفاد كاوا وجيل المستقبل".

ومن جانبها تحدثت رئيسة مجلس المرأة في جامعة روج آفا رندا مصطفى وهنأت كافة الشعوب بمناسبة عيد نوروز وقالت:" شهر آذار هو شهر الخير والفرح والألم في نفس الوقت، ونستذكرهم جميعاً".

موضحة بأن:" الشعب الكردي خطوة بخطوة يقترب من النصر".

ومن ثم ألقت عضوة مجلس الطلبة في جامعة روج آفا، سلوى عبود كلمة وقالت:" دائماً سنكون على طريق النضال وعلى درب شهدائنا، ولن نطفئ شعلة نوروز، هذه الشعلة هي شعلة المقاومة والنضال".

ومن ثم قرئت قصائد شعرية من قبل المؤرخ الكردي والشاعر صالح حيدو، وفرهاد مردي، وبعدها قدم كل من الفنانين نسرين بوطان وعماد داري بعض الفقرات الغنائية .

واختتمت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وحلقات الدبكة الفلكلورية من قبل مركز محمد شيخو للثقافة والفن، ومركز دجلة التابع لناحية ديرك.

ديرك

وفي ديرك، نظم مركز دجلة للثقافة والفن بالتنسيق مع حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، صباح اليوم حفلة بمناسبة عيد نوروز لأطفال ناحية ديرك ، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن.

بدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها تقديم عدة فقرات غنائية، ودبكات فلكلورية من قبل فرقة مخيم نوروز .

تل حميس

وتحت شعار " أطفال اليوم نور المستقبل " نظم المركز الثقافي في ناحية تل حميس احتفالية أخرى لأطفال عوائل الشهداء في الناحية.

وشارك في الاحتفالية العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء وأطفال الشهداء إلى جانب مشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أوقد الأطفال شعلة نوروز أمام المركز الثقافي، تلاها تقديم فقرات غنائية ودبكات فلكلورية ، وعرض مسرحي من قبل فرقة ضوء النجوم التابعة لناحية تل براك بعنوان" سياسة التتريك".

واختتمت الفعالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين في الاحتفالية.

(م ح)

ANHA