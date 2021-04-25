بمناسبة عيد الشهداء...أهالي منبج ينيرون أضرحة شهدائهم بالشّموع

وتجمّع اليوم، العشرات من عوائل الشهداء وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج، بمزار الشهداء في المدينة، لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء، وذلك بمناسبة عيد الشهداء المصادف اليوم 25 نيسان.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء, ثمّ ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج محمود العيدو كلمة قال فيها: "في هذا اليوم العظيم ومن هذا المكان المقدّس نحيّي ونمجّد الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن".

وأضاف العيدو: "في هذه اللّيلة المقدّسة يصادف عيد الشهداء، عيد قدّاس البشر الذين مشوا على هذه الأرض".

وبعد الانتهاء من الكلمات، توجّه المشاركون في المراسم إلى أضرحة الشهداء، وأشعلوا الشموع عليها.

(س ع/إ)

ANHA