بمناسبة عيد الشهداء.. الطبقة تستذكر شهداء شهري أذار ونيسان

وشارك بمراسم الاستذكار، ذوي الشهداء وأعضاء الأحزاب السياسية وعدد من الفعاليات المدنية وللعسكرية، وذلك بمزار الشهداء غرب مدينة الطبقة.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، من ثم أوقدَ ذوو الشهداء الشموع أمام صور أبنائهم الشهداء، بعدها ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، عبد الحكيم الحسين، كلمة قال فيها: "نحن اليوم نستذكر شهداء الشهر الثالث والرابع وقد صادفت هذه الذكرى عيد الشهداء، هذا العيد الذي يستحق منا أن نكون فخورين بأبنائنا الذين رسموا لنا الطريق للوصول إلى الخلاص والحرية".

وأشار عبد الحكيم الحسين " أننا باقون على عهد الشهداء وسائرون على طريقهم حتى تتحرر جميع أراضينا، ونبارك على عوائل الشهداء هذا العيد الذي انضم فيه ابنائهم إلى هذه القائمة التي لا توجد حروف تصف تضحياتها".

ومن جانبه قال والد الشهيد هاني العليص، ياسر العليص "مازلنا في بداية الطريق الذي رسمه شهدائنا والحرب طويلة والمعارك كثيرة والاحتلال التركي لا يخفي اطماعه في أرضنا وخيرات بلادنا".

وتابع ياسر العليص "المعركة التي تجري اليوم ماهي إلا استمرار للحرب ضد شعوبنا، والهدف الحقيقي هو إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي قدمه القائد عبد الله أوجلان وهو الذي ضحى بحريته من أجل أن تعيش شعوب المنطقة بحرية وكرامة".

وأكد العليص في ختام كلمته "نحن كعوائل شهداء سنكون دائماً في الخطوط الأولى للدفاع عن المكتسبات التي تحققت بدماء شهدائنا".

وفي ختام مراسم الاستذكار تم عرض سنفزيون يتضمن صور لشهداء شهري أذار ونيسان ويعرّف بتواريخ وأماكن استشهادهم.

(ع ص/ل)

ANHA