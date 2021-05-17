بمناسبة عيد الشّهداء...الأهالي تشعل الشّموع على أضرحة أبنائها الشّهداء

وتوجّه اليوم عشية عيد الشهداء، العشرات من أهالي ومكونات وعوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دوكر.

وعند وصول الأهالي إلى المزار وقفوا دقيقة صمت، ثمّ اتجهوا إلى الأضرحة وأشعلوا الشموع عليها بمناسبة عيد الشهداء، مؤكّدين بذلك استمرارهم على خطا شهدائهم.

ديرك

وفي ديرك، توجّه اليوم، مجلس عوائل الشهداء وأهالي منطقة ديرك إلى مزار الشهيد خبات ديرك لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء بمناسبة عيد الشهداء الذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء.

وعند وصول الأهالي إلى المزار وقفوا دقيقة صمت، ثمّ أوقدوا الشموع على أضرحة الشهداء، ووضعوا أكاليل الزهور على أضرحتهم، مؤكّدين بالسير على خطاهم.

الدرباسية

وتوجّه المئات من أهالي الشهداء إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري، وأشعلوا الشموع على أضرحة أبنائهم الشهداء بمناسبة عيد الشهداء، كما استذكروا تضحياتهم التي قدموها في سبيل تحرير أراضي شمال وشرق سوريا.

الحسكة

وتوجه اليوم العشرات من أهالي مدينة الحسكة وقراها إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

وعند وصولهم إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت, ثم أوقدوا الشموع على أضرحة الشهداء, تأكيداً بالسير على مسيرة الشهداء.

تل تمر

وفي ناحية تل تمر توجّه العشرات من الأهالي إلى مزار شهداء تل تمر لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء بمناسبة عيد الشهداء الذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء.

(كروب/إ)

ANHA