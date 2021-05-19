بمناسبة عيد اللّغة الكردية.. إدارة مدارس الحسكة تنظّم احتفاليّة وتوزّع خلالها  شهادات على المعلّمين

وشارك في الاحتفالية، التي نظّمت في مركز الإدارة العامة، المئات من المعلمين والمعلمات، والإداريّين ضمن مدينة الحسكة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقت العضوة الإدارية في إدارة المدارس العامة لمدينة الحسكة، جيندا أحمي، كلمة هنأت فيها عيد اللغة الكردية على عموم الشعب الكردي، كما تحدّثت عن دور وعمل المعلّمين منذ اندلاع شرارة ثورة روج آفا إلى وقتنا الراهن، ومدى أهمية اللغة الكردية ضمن الإدارة الذاتية، وخاصّةً بعد صدور مناهج الإدارة الذاتية بكافة اللغات، الكردية والعربية والسريانية.

ونوهت جيندا إلى: "أنّ الشعب الكردي يناضل منذ سنوات للحفاظ على وجوده، وفي عملية النضال هذه كانت اللغة دائماً في المقدمة، لذلك من المهم أن يقاوم الكرد، ويدافعوا عن قضية التعليم باللغة الأم، لأنّ إبادة الشّعب الكردي مرتبطة بتدمير لغته".

وأكّدت جيندا في نهاية حديثها: "أنّ احتلال تركيا ومرتزقتها لعفرين وسري كانيه وكري سبي، وممارسة كافة الانتهاكات بحقّ شعوب المنطقة الهدف منها محو اللّغة والهوية الكردية وتتريك المنطقة والتغيير الديمغرافي للمنطقة بأكملها".

ثمّ وزّعت إدارة المدارس العامة في مقاطعة الحسكة شهادات لمستويات اللّغة الكردية، الأوّل والثاني والثالث، على 94 معلّم/ـة.

لتنتهي بعدها الاحتفالية بإلقاء القصائد الشعرية والأغاني الثورية والشعبية من قبل المعلمين.

(إ)

ANHA