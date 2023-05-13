بمناسبة عيد الأم تكريم الصحفيات الأمهات

ونظم اتحاد الإعلام الحر احتفالية بمناسبة عيد الأم، في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، كرم خلالها 6 من الصحفيات الأمهات ممن يعملن في وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحضر الاحتفالية ممثلون عن حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار وعدد من أهالي مدينة قامشلو.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر مالفا علي كلمة قالت فيها إن الصحفيات يعانين بشكل أكبر خلال العمل. لذلك ارتأى اتحاد الإعلام الحر تكريم الصحفيات الأمهات، بمناسبة عيد الأم.

وأضافت: "أردنا تصحيح الخطأ الذي ارتكبته السلطات بحق الشعوب، حيث أن الشعب السوري يحتفل منذ عام 1955 بعيد الأم في يوم 13 أيار إلا أن السلطات حددت يوم 21 آذار كعيد للأم بهدف طمس هوية عيد نوروز".

عضوة منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد ألقت كلمة أيضاً هنأت فيها جميع نساء كردستان والعالم بهذه المناسبة، وقالت إن الأمهات هن اللواتي أسسن المجتمع منذ بدء الخليقة وحتى الآن، وأضافت: "تقوم أمهاتنا بتربية أبنائهن على الأخلاق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مناطقنا. الأم هي التي تبذل الجهد الأكبر في العائلة".

وبعد إلقاء الكلمات تم تكريم كل من الصحفيات رابرين علي، كوثر عبدالله، سيدار رشيد، شيندا محمد، جودلي علي وشيرين خليل. وهن مراسلات ومحررات وإداريات في مختلف المؤسسات الإعلامية في مناطق شمال وشرق سوريا.

ANHA