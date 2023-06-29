بمناسبة عيد الأضحى فعالية ترفيهية للأطفال في مخيم للنازحين بدير الزور

نظمت لجنة الشباب والرياضة في مجلس دير الزور المدني، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي، اليوم، فعالية ترفيهية للأطفال في مخيم أبو خشب المخصص للنازحين من مناطق حكومة دمشق إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بمناسبة عيد الأضحى.

وتضمنت الفعالية فقرات "مسابقات ـ غناء ـ شطرنج ـ كرة القدم ـ لعبة الحبلة ـ لعبة الكرسي".

وقال الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في دير الزور، ياسين الخلف "الفعالية الترفيهية في المخيم جاءت بمناسبة عيد الأضحى، وهدفها التخفيف عن معاناة الأطفال".

وتخلل الفعالية، توزيع الهدايا والجوائز التي شملت ألعاباً، على 250 طفلاً في مخيم أبو خشب.

(إ س/أم)

ANHA