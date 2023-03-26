بمناسبة أسبوع البطولة.. NPG تقيّم تأثير تلك المرحلة

بمناسبة أسبوع البطولة الذي يصادف الأسبوع الممتد ما بين 21 و28 من آذار في كل عام، أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي NPG، بياناً للرأي العام، باركت فيه الأسبوع على القائد عبد الله أوجلان، ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي وعموم الشعوب الكردستانية.

وجاء في نص البيان الذي ترجمته وكالة فرات للأنباء ANF إلى العربية:

"لقد رأى القائد آبو أن تخليص الشعب الكردي من سكين الإبادة، وحماية وجوده وضمان حريته ليس بالعمل السهل، ولن يتحقق بمحاولة عادية، واستخلص دروساً كبيرة من تاريخ كردستان، بهذا الشكل نظّم مسيرة أسطورية، الخطوة التي قام بها القائد آبو بروح فدائية، وبعمليات بطولية للكوادر الأوائل للحركة الآبوجية، تحولت إلى تقليد النضال، هذا التقليد أيضاً أصبح خط البطولة للشهداء وأوضح طريق قضيتنا في السير نحو الحرية.

مع قفزة الحركة الآبوجية، سار نضالنا في جميع أنحاء كردستان وعلى مستوى البطولة، وخلق العديد من المعالم البطولية العظيمة ووصل هذا العصر بفضل هذا، مع حزب العمال الكردستاني، تحولت الخطوات البطولية الشخصية للتاريخ الكردي إلى تنظيم وأساليب وسرعة وأفكار ومواقف وتقليد وخط البطولة، تحوّل حزب العمال الكردستاني بالشهادات العظيمة ومسيرته المهيبة إلى حركة أبطال، تركت بصماتها على تاريخ نصف القرن الأخير.

الشعب الكردي يحتفل بالأسبوع ما بين العملية العظيمة التي قام بها كاوا العصر الرفيق مظلوم دوغان في الواحد والعشرين من آذار واستشهاد القائد الكبير والأسطوري لمقاتلي كريلا كردستان الرفيق عكيد (معصوم قورقماز) في 28 آذار، كأسبوع البطولة.

إن العمليات البطولية والوقفة الفدائية للرفيقين مظلوم وعكيد، قد احتلت مكانها في التاريخ، وأصبحت الحقيقة التي نمت بالأيديولوجية الآبوجية، في وضع كهذا حيث لم تتوفر الإمكانات، كان يتم فرض الاستسلام بكل أنواع التعذيب وحشيةً، وطمس الإنسانية بكل وحشية، الرفيق مظلوم بعمليته في 21 آذار عام 1982 أصبح نوروز وأظهر خط المقاومة لحزب العمال الكردستاني، القائد عكيد أيضاً أوصل خط المقاومة لمظلوم وكمال وخيري وسارا والرفاق الأربعة إلى جبال كردستان وقاد قفزة 15 آب المهيبة وبهذا الشكل بدأ بأسلوب الحرب الفدائية على أساس انتصار حرب الكريلا، في شخص كوادرنا القياديين لحزبنا حزب العمال الكردستاني والشهداء العظام الرفيق مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز، نستذكر جميع شهدائنا بكل تقدير واحترام، ونبارك أسبوع البطولة الوطني للشعب الكردي ولجميع رفاقنا.

كان الرفيقين مظلوم وعكيد أبناء هذا الشعب الأخيار والذين مثلوا إرادة الشعب الحرة في شخصيتهما وقادوا نضالنا، قادوا جيشنا الكريلا، بالعمليات البطولية لمظلوم وعكيد، انتشر نضالنا اليوم في عموم كردستان ويوجه ضربات لمحتلي كردستان في كل مكان، خلق جيش فدائي، يحارب بشجاعة منقطعة النظير، العمليات الفدائية الكبيرة للرفيقة سارا تولهدان غويي وروكن زلال التي نفذتاها عام 2022 قد ظهرت في الوقفة البطولية للرفاق، روهات وشفين وشارستان ونافدار وشرفان وعكيد وآكَر وفدكار ومزكين ورومت وفدايي وآرمانج وأيلم وفيان ورستم وميرزا وماهر ونالين وكوجر وهيزل وسيابند ولاشر وجيا وبنفش وأكين وباكَر وآفزم ودلشاد ودل شردا وآزاد وقهرمان وزاغروس وديدار وأوزغور وزماني وزردشت وبرفين وعادل وأحمد روبار وآفارش وماسيرو وكوفي وفورين وسحر وجيان و دلدا وشيار وروجهات وعلي وباز وهلبست ودوغان وروجدا وكاركر وبرجم وجيندا وروناهي وريزان وجايان وشاهين وسارا وديرن وآرجين وماردين وجكدار وأزدا وتيريج وشاهو وآدار ودجلة وديرن ونوري وسيبان ورحيمة وبلنك وآسو وأفين وفؤاد وميرخان وبدر الدين وآيدن وروبار وجيكَر وماوى وسدات ودلال وريبر ومظلوم وروكسان وباكَر ونوزت وعكيد وآرمانج وريفان وإيريش ومم وبلند وجوانا وبيمان وآكَري وجافري وتوبراك ومليتان ونجوان وسرخبون وسما وأردال ودلكَش وآدار وحقي وأيلم وميديا وآمد وبنفش وباران وآكَر تليزر وعلي حيدر وغوكسو وآفنت وتيريج وفرمان وصبري وجيندا وهلمت ودلشير رقة وروجبين وسيلا وهارون وروكن وشرفان ودليل ويشار وآرجين وشفكَر، وتحول إلى اسم مسيرة على خط البطولة بروح التضحية لكريلا حرية كردستان العمليات البطولية العظيمة والوقفة الفدائية لرفاقنا الشهداء، أظهرت مرةً أخرى أن خط البطولة الآبوجية لا يُهزَم.

باسم كريلا حرية كردستان، فإن الوعي العالي للحزب، والولاء للهدف، والرفاقية الصحيحة مع القائد آبو وروح التضحية بالنفس التي أظهرها الرفيق مظلوم دوغان سيكون قائد النضال بالنسبة لنا في كل مكان، خط الرفيق عكيد، وهو اسم الإيمان والعزم على انتصار أسلوب حرب الكريلا، والشجاعة، والولاء اللامتناهي للخط الآبوجي، هي روح الهجوم وأسلوب النصر، سيكون طريقنا دائماً، سوف نفهم أكثر، معنى وقيمة ذكرى الرفاق مظلوم وعكيد، ولن نقبل بالتراجع أبداً، وسنتقدم دائماً، وسنتخذ من حلقة الشهادة حجة لنا في الانتقام وتحقيق نصر كبير، سنحول انتصار الكريلا إلى حقيقة.

لقد دخلنا سنة جديدة من النضال مع عظمة نار نوروز، ككريلا الحرية، في شخص مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز، ننحني باحترام أمام ذكرى شهدائنا ونتعهد بالسير على خطا الشهداء في كل الظروف، بهذا الإيمان وهذا التصميم نهنئ شعبنا ورفاقنا الذين يقاتلون على خط مظلوم وعكيد، أسبوع البطولة، كما نحيي من القلب، شعبنا الوطني الذي احتفل بنوروز القائد بطريقة مهيبة، ونحيي مقاومة القائد آبو البطولية في إمرالي ونحيي شعبنا الذي يتبنى أبطاله".

(أم)