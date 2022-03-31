بمناسبة اقتراب ميلاد القائد أوجلان.. تجمّع نساء زنوبيا يفتتح مركزاً في الرقة

افتتح تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الرقة، مركزاً وسط المدينة، بحضور عدد من عضوات المؤسسات المدنية والعسكرية وممثلات عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأ افتتاح المركز بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة ترحيبية من قبل عضوة الهيئة الإدارية لتجمّع نساء زنوبيا، شهرزاد الجاسم، التي رحبت بكافة المشاركات في افتتاح المركز العام للتجمع.

مؤكدة "هذا يوم النصر لجميع النساء في شمال وشرق سوريا".

شهرزاد الجاسم استذكرت جميع الشهيدات اللواتي سطرن أجمل ملاحم البطولة على أرض العزة والكرامة وضحين بأرواحهن "لنحيا بحرية وسلام".

وباركت افتتاح هذا المركز بالقول: "المرأة ثورة وعلم وثقافة وقوة، مبارك إيتها المرأة الرائدة في مختلف المجالات والميادين".

بدورها، أشارت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العلي، إلى افتتاح المركز العام للتجمّع، بمناسبة اقتراب ميلاد القائد عبد الله أوجلان، المصادف لـ 4 نيسان المقبل، مهنئة القائد أوجلان بحلوله، وقالت: "نبارك ميلاد قائدنا على كافة النساء والشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط والإنسانية".

مؤكدة أن مقاومة القائد أوجلان وتوجيهاته هي من أوصلتهن إلى هذه المرحلة، وبنت قيماً كبيرة أساسها العيش المشترك وأخوة الشعوب عبر فلسفة الأمة الديمقراطية.

لتنتهي المراسم بقص شريط الافتتاح من قبل عضوات في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الرقة، وتقديم عضوات المؤسسات المشاركات الهدايا بمناسبة افتتاح المركز العام لتجمّع نساء زنوبيا.

الجدير بالذكر أن تجمّع نساء زنوبيا عقد مؤتمره التأسيسي الأول في الأول من حزيران / يونيو 2021، في الرقة، تحت شعار "بنضال المرأة المنظَّمة.. سنحمي الثورة.. ونصنع المستقبل"، ويهدف التجمّع عبر مكاتبه في كل من الرقة ودير الزور والطبقة ومنبج إلى تنظيم النساء وتمكين دورهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

(أ ع/ ي م)

ANHA