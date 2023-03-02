بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة.. مؤتمر ستار يعقد اجتماعاً في الحسكة

بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة نظم مؤتمر ستار، اجتماعاً في حي غويران بمدينة الحسكة، للحديث عن المقاومة التاريخية التي أبدتها المرأة.

وشارك في الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

الإدارية في مؤتمر ستار في مدينة الحسكة كليشان علي تحدثت خلال الاجتماع عن المقاومة التي أبدتها النساء، وقالت: "إن الثورة التي عرفت بثورة المرأة لن تهزم، لأن المرأة أصبحت اليوم ذات قوة بإرادتها وإيمانها بفكر وفلسفة القائد أوجلان".

وتابعت: "مهما واجهت المرأة من صعاب وعوائق إلا أن ذلك لن يقف أمام إرادتها وإصرارها على التحرر وتحرير جميع النساء".

وأكدت كليشان علي في ختام حديثها "لن نتوقف عن المقاومة والتضحية من أجل تحرير النساء، وسنستمر في النضال بإرادة قوية حتى تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية".

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد والمرأة "المرأة، الحياة، الحرية"، "عاشت مقاومة المرأة"، لتحيا مقاومة القائد".

(س س/ف)

ANHA