بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. هيئة المرأة تطلق سلسلة نشاطات للأطفال

نظمت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، اليوم الثلاثاء، احتفالية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تحت شعار "معاً لحماية الطفولة"، بحضور العشرات من الأطفال وذويهم، وعضوات مركز تنمية الطفولة المبكرة "أهلاً سمسم"، وعوائل الشهداء، وذلك في ملعب شهداء 12 آذار في مدينة قامشلو.

ونُظمت الاحتفالية بهدف دعم الأطفال نفسياً وتنمية مهاراتهم.

بدأت الاحتفالية بتقديم عدة نشاطات وفعاليات فنية، كتوزيع البالونات والقصص والحكايات القصيرة على الأطفال المشاركين في الاحتفالية، وتنظيم مسابقات لهم.

ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين باشو، كلمة؛ رحبت فيها بكافة الحضور، ولفتت الانتباه إلى الهجمات التركية التي تستهدف الأطفال في شمال وشرق سوريا وانتقدت صمت القوى الدولية، وقالت "على الرغم من وجود العديد من منظمات حقوق الطفا التابعة للأمم المتحدة، لكن أطفالنا في المنطقة يتعرضون للانتهاكات بشكل مستمر أمام مرأى ومسمع العالم".

أعلنت أفين عن إطلاقهم حملة مشتركة مع عدة منظمات (منظمة سمارت، وجمعية الإحسان الخيرية، ومنظمة سوريا الخيرية، وزمين للتنمية والسلام، ومركز آشتي للسلام) بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تحت شعار "معاً لحماية الطفولة"، وأوضحت "ستستمر هذه الحملة 5 أيام، وتتضمن تقديم نشاطات وفعاليات فنية ومسابقات لـ 700 طفل/ـة، وأيضاً ستكون هناك زيارات لبعض المراكز الخاصة بذوي الهمم".

وأضافت "ستُختتم حملتنا بالإدلاء ببيان ختامي إلى الرأي العام، بدار حماية الطفولة في مدينة الحسكة"، لافتة الانتباه إلى أهداف الحملة "نسعى إلى نشر الحب والسلام بين الأطفال، ودعمهم من الناحية النفسية عبر البرامج المختلفة التي ستنظم خلال الحملة".

واختتمت الاحتفالية بتوزيع الهدايا على الأطفال، كمجلة مزكين للأطفال، وقصص قصيرة وأدوات للرسم.

(د د/آ)

ANHA