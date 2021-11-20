بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. الإدارة الذاتية والهلال الذهبي ينظمان احتفاليتين للأطفال

نظم اليوم مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا برعاية المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل في مسرح المركز الثقافي في مدينة الرقة، بحضور الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، وعدد من أهالي الرقة والمؤسسات المدنية ومكاتب حماية الطفل في الرقة ودير الزور والطبقة والحسكة والعشرات من الأطفال.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، عبد حامد المهباش، والذي بارك في بداية حديثه أطفال شمال شرق سوريا وأطفال العالم بعيدهم.

وأوضح عبد المهباش أن هذا اليوم هو يوم مخصص للأطفال الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1954، حيث يعتبر هذا اليوم يومًا مميزًا، وله أهمية كبيرة لدى دول العالم، كم تم صياغة اتفاقية خاصة سميت اتفاقية حقوق الطفل التي تتألف من 24مادة قانونية تعنى بحقوق الطفولة، وقد صادق على هذه الاتفاقية معظم دول العالم والأمم المتحدة، وأكد "أننا في شمال وشرق سوريا نصادق أيضًا على هذه البنود والقوانين".

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نيروز خليل، كلمة باسم المكتب؛ عايدت فيها جميع أطفال شمال وشرق سوريا، وأطفال العالم، مشددة على ضرورة عمل جميع دول العالم وفق ميثاق واتفاقات حقوق الطفل.

وبعد انتهاء الكلمات قدمت فرق تابعة للمركز الثقافي بالرقة عدة عروض مسرحية وفنية ترفيهية وعروض ثقافية من دبكات شعبية وفلكلورية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم رؤساء البلديات في الرقة والطبقة ودير الزور والحسكة والطبقة، من قبل لجنة حماية الطفل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تقديم الهداية للأطفال الذين قدموا العروض المسرحية والفلكلورية من قبل هيئة حقوق الطفل في شمال وشرق سوريا والأستاذ عبد المهباش.

وفي السياق، نظم مركز الهلال الذهبي في حييَّ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بالتعاون مع مركز جميل هورو للثقافة والفن، احتفالية ترفيهية للأطفال تحت شعار "السلام يحلو بزينة الأطفال" وذلك في صالة عفرين في حي شقيف في مدينة حلب.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، تلاه ترحيب إدارية مركز الثقافة والفن، هديات عثمان، بالحضور وألقت كلمتها، وقالت "تربية الطفل واجب علينا جميعاً، وبدورنا نسعى من خلال تدريب الطفل إلى خلق مجتمع مثقف ومتكاتف".

ثم أدت فرقتا الغناء "كوليلكن بيشاروجه" وكوليلكن عفرينة" التابعتان لمركز الثقافة والفن مجموعة من الأغاني الشعبية، وعُرِضت مسرحية من قبل فرقة "ستيركن بيشاروجه" إلى جانب عرض لوحات فنية مرسومة من قِبل الأطفال محورها المرأة والطبيعة.



(كروب/ س ر)

ANHA