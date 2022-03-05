بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الإدارة الذاتية تعطل الدوام في دوائرها في 8 آذار

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، تعميماً يحمل الرقم /1/، قالت في نصه:
"بناءً على قانون العطل الرسمية في الإدارة الذاتية
واستناداً على أحكام المادة الأولى من القانون
الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
تعمم ما يلي:
١- تُعطّل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء المصادف ۳/۸/ ۲۰۲۲ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.
۲- عمم لكل من يلزم بتنفيذه".