بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الإدارة الذاتية تعطل الدوام في دوائرها في 8 آذار

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، تعميماً يحمل الرقم /1/، قالت في نصه:

"بناءً على قانون العطل الرسمية في الإدارة الذاتية

واستناداً على أحكام المادة الأولى من القانون

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

تعمم ما يلي:

١- تُعطّل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء المصادف ۳/۸/ ۲۰۲۲ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

۲- عمم لكل من يلزم بتنفيذه".