بمناسبة اليوم العالمي للمرأة... احتفاليتان منفصلتان في تل حميس وتل براك

احتفل أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الـ 8 من آذار، وذلك في المركز الثقافي في الناحية.

وحضر الاحتفالية العشرات من نساء وأهالي الناحية، بالإضافة إلى عضوات مؤتمر ستار، مؤسسات المجتمع المدني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وأعضاء المركز الثقافي في تل حميس.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، حنيفة محمد، هنأت من خلالها جميع نساء العالم ونساء شمال وشرق سوريا خاصة بجميع مكوناتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واستذكرت مقاومة كافة الشهيدات اللواتي قدمن تضحيات عظيمة على درب الحرية والكرامة، وسطرن أروع ملاحم البطولة والفداء.

حنيفة أكدت أن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا هي ثورة لكافة النساء في العالم، وقالت: "علينا نحن كتنظيمات وحركات نسائية التكاتف والتلاحم من أجل تحقيق أهدافنا المشروعة وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده قيم العدالة والمساواة والحرية تجسيداً لشعارنا( معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا)".

فيما استذكرت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، بلقيس العبدالله، في بداية حديثها تضحيات الشهيدات والشهداء في سبيل أن يعيش أهالي شمال وشرق سوريا بحرية وكرامة.

وشددت بلقيس خلال حديثها على ضرورة تصعيد نضال المرأة في وجه السياسات التي تحاول طمس هوية المرأة الحرة.

تلتها كلمة الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية تل حميس، ماوية الحديد ، قالت خلالها:" إن المرأة استطاعت خلال ثورة روج آفا لعب دورها الطليعي في شتى المجالات، وتمكنت من ترك بصمة مميزة في الثورة من خلال تنظيمها, ولاتزال مستمرة في نضالها للحفاظ على مكتسبات الثورة والوصول إلى حريتها".

وأوضحت "أن المرأة أثبتت قدرتها العملية وجدارتها في حماية الوطن والمجتمع، وساهمت في نقل المجتمع نقلة نوعية نحو التطور والتقدم، من خلال مقاومتها لكافة الضغوطات الحياتية، التي كانت تُقيّدها وتهمش وجودها، وبعد تأسيس مؤسسات المرأة برزت بشكل أكبر في الإدارة وقيادة المجتمع".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت كل من فرقتي لورين عرب وجبل قامشلو عدة فقرات غنائية تراثية، وعرضت فرقة الهلال الذهبي دبكة فلكورية، وعقدت حلقات الدبكة من قبل كافة الحضور.

تل براك

وفي السياق نفسه، نظمت منصة الفعاليات للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا احتفالاً جماهيرياً لأهالي الناحية بمناسبة الـ 8 من آذار، وذلك في المركز الثقافي الواقع غرب الناحية.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة للإدارية في مؤتمر ستار في تل براك، رسل حسن، هنأت فيها جميع نساء العالم وخاصة نساء شمال وشرق سوريا بيوم المرأة العالمي، وحيت نضال كل امرأة قاومت لتحرير المرأة.

تلتها كلمة باسم وحدات حماية المرأة، ألقتها نازلي جان ، أكدت فيها على استمرار النضال حتى تحقيق الحرية لكافة نساء العالم.

كما أشادت الإدارية في مجلس ناحية تل براك، سارة بهلوي، بدور المرأة وتمكنها من إثبات وجودها في جميع المجالات ، وقالت "تمكنت المرأة في شمال وشرق سوريا من إبراز مكانتها والارتقاء إلى مراكز الإدارة وإثبات كيانها في كافة المستويات الحزبية والإدارية والسياسية".

ليستمر الاحتفال بتقديم فعاليات مسرحية وغنائية وعرض رقصات تراثية .

(آ)

ANHA