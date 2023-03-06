بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. أهالي منبج يستذكرون الشهداء

وشارك في مراسم الاستذكار اليوم، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية، ومجلس عوائل الشهداء والأحزاب السياسية، ومجلس المرأة السورية والمجالس المدنية، ومجلس المرأة العسكري وقوى الأمن الداخلي - المرأة، وحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وذلك في مزار الشهداء جنوب مدينة منبج.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس المرأة العسكري، صفاء حجازي كلمة قالت فيها: "على خطا الشهيدات جيان، مزكين، سارة روكن دلار أمارا زوزان وغدير، سنسير نحو الحرية والعمل على تحقيق أهدافهن والحفاظ على مكتسباتهن".

وأكدت أن "النساء يسرن بقوة وإصرار في درب الحرية، وتحرير أنفسهن من سلطة الذهنية الذكورية".

وأضافت "في هذه المناسبة العظيمة نعاهد كافة النساء والشهيدات على السير على خطاهن، وتحقيق الحرية لكافة النساء".

وفي الختام وضع المشاركون الورود على أضرحة الشهداء.

(ش س/ف)

ANHA