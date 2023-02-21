بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.. سلسلة فعاليات في مقاطعة قامشلو

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة الأم، 21 شباط من كل عام، للتأكيد على أهمية التنوع اللغوي وغنى الثقافات في العالم. وبهذه المناسبة نُظمت، اليوم الثلاثاء، العديد من الفعاليات في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو.

في هذا السياق، نظمت إدارة المدارس في ناحية عامودا مسيرةً؛ احتفاءً بهذا اليوم، بمشاركة المئات من الطلاب والمعلمين بالإضافة إلى أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني في الناحية.

انطلقت المسيرة من ساحة الشهيد، جهاد وسط الناحية، رافعين يافطات كتب عليها "اللغة والثقافة والأرض هم الجسد والروح فحافظوا عليها"، "اللغة هويتنا"، و"سلاحنا قلمنا"، و"التدريب باللغة الأم؛ هو الحفاظ على وجود المجتمع"، و"اللغة هوية الشعوب وتاريخها"، و"اللغة ذاكرة الشعوب"، و"إدارة المدارس في عامودا تبارك ٢١ شباط اليوم العالمي للغة الأم"، إلى جانب رفع كتب اللغة الكردية، وسط ترديد الهتافات التي تحيي التعلم باللغة الأم.

لدى وصول المشاركين إلى ساحة المرأة الحرة في مدخل الناحية، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، أُلقي بعده بيان باللغة الكردية من قبل الطالب، سيبان عيسى، وباللغة العربية من قبل الطالبة، لورين رمو.

أشار البيان إلى أن "ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، أفرزت نظاماً تعليمياً ديمقراطياً لجميع مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان، أساسه تقبّل الآخر وحماية وجوده، بالإضافة إلى دعم الخصوصية التعليمية لكل مكون من خلال تعلمه بلغته الأم ما يعكس مدى التقدم والحرية والديمقراطية".

وتابع "نحن الكرد، استطعنا على الرغم من كل المحاولات الرامية إلى صهرنا في بوتقة الأنظمة الاستبدادية، المحافظة على لغتنا وهويتنا، نحن طلاب/ات عامودا، نفتخر بتلقي تعليمنا بلغتنا الأم، ونطالب أن يكون لجميع شعوب العالم حق التعلّم بلغتهم".

وبارك البيان يوم اللغة الأم على جميع شعوب العالم، متعهداً "بحماية لغتنا وتاريخنا وثقافتنا من الاندثار والضياع والحفاظ على قيم الثورة والسير على نهج الشهداء".

قامشلو

نظمت جامعة روج آفا سلسلة محاضرات في قامشلو، تحت عنوان "واقع اللغة الكردية في جامعة روج آفا بين تحديات وخطط تطوير".

إلى جانب محاضرين وطلبة من جامعة روج آفا، شارك محاضرون مختصون في اللغة الكردية في كل من شرق وجنوب وشمال كردستان وذلك عبر شبكة الإنترنت (أونلاين).

نوقش في المحاضرة الأولى التي ألقاها المحاضر في جامعة روج آفا – قسم الأدب الكردي، نواف ملا بشير، وعضوة قسم الأبحاث في مؤسسة اللغة الكردية SZK كولي حسن، واقع التعليم باللغة الكردية في روج آفا منذ انطلاق ثورة 19 تموز وحتى الآن.

فيما سلطت المحاضرة الثانية الضوء على واقع اللغة الكردية في أجزاء كردستان الأخرى والتحديات التي تواجهها، وشارك فيها أونلاين، مختص في الأدب الكردي من شرق كردستان (روجهلات)، الدكتور هاشم أحمد زاده، ومن شمال كردستان (باكور)، أستاذ اللغة والفلكلور الكردي، رمضان برتف، ومن جنوب كردستان (باشور)، المحاضر المختص في قسم اللسانيات، الدكتور عبد الوهاب خالد.

هذا ومن المقرر أن يناقش الحضور في المحور الثالث "الصعوبات والتحديات التي تواجه جامعتي روج آفا وكوباني، من ناحية التعليم باللغة الكردية".

هذا وتستمر سلسلة المحاضرات حتى الساعة 4 مساءً.

تربه سبيه

أدلت إدارة المدارس في ناحية تربه سبيه، ببيان إلى الرأي العام، قرئ باللغتين الكردية من قبل الطالبة، هيلين سليمان والعربية من قبل الطالب، كيوان كنعان، وذلك في مدرسة الشهيدة، جاهدة روناك غربي الناحية.

وحيّا البيان اليوم العالمي للغة الأم، وبيّن أن اللغة "عنوان الهوية المشتركة وهي أهم صلات الماضي والحاضر والمستقبل".

كما شجب جرائم الاحتلال التركي وهجماته على المدارس في شمال وشرق سوريا، مطالباً القوى الدولية "بحماية الثقافات والمواطنين في سوريا وحقهم في التعليم".

جل آغا

أدلت إدارة المدارس في ناحية جل آغا، ببيان، أمام مركزها الواقع وسط الناحية، قرئ من قبل الطالبة، نوروز حسين.

أشاد البيان بدور الإدارة الذاتية في حماية لغات مكونات المنطقة، واعتبر محاولات الإدارة في الحفاظ على اللغات "مثالاً يحتذى به في العالم".

تل براك

أدلى المجمع التربوي في تل براك، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضو إدارة المدارس في تل براك، أيوب عبدو، أمام مدرسة الشهيد علي صلوبي الواقعة وسط الناحية.

وجاء في مستهل البيان "اللغة هي الثورة الأعظم في تاريخ البشرية، تمكن بها الإنسان من إنتاج الفكر والمعرفة ليتميز بها عن الكائنات الأخرى في الكثير من مجالات الحياة، ومن هنا كان تأثير اللغة الأم على الإنسان وإبداعاته الفنية والأخلاقية التي أدت دوراً كبيراً في تماسك المجتمع".

وبيّن البيان "انحرف الإنسان عن الحقيقة، منذ بداية تشكيل الاستقرار والمدن لصالح فئة ضالة وجدت نفسها فوق الجميع، ومن هنا كانت الهجمات على التعليم والعلوم المجتمعية لصالح علوم مزيفة؛ تفيد الطبقة الحاكمة دوماً لدرجة طرحها شعار العلم قوة، فكانت النتيجة؛ إنتاج كوارث وأزمات".

ودعا البيان جميع الشعوب إلى "التكاتف والتماسك في سبيل إنتاج علم أخلاقي وسياسي يراعي ويحترم ثقافات الشعوب في كل المجالات".

تل حميس

تجمّع العشرات من طلاب المدارس في ناحية تل حميس، أمام مجلس الناحية للإدلاء ببيان في السياق ذاته، وقرئ من قبل الطالب، عمر عبد الرحمن.

وجاء في مستهل البيان "تشكل اللغة الهوية الاجتماعية لكل أمة وأساس جذورها"، مضيفاً: "يعمل كل مستعمر وطامع على تهميش اللغة وطمس معالم الهوية، فلا غرابة في أن كل سياسة تنتهجها الدول الطامعة هي محاربة اللغات؛ لفك صلة التواصل الأفراد واستئصال الفرد من جذوره التي يفتخر ويعتز بها".

وأكد البيان "على مر التاريخ حاولت الدول الاستعمارية استغلال الظروف لإجهاض اللغات لمحو تاريخها، ولكن إصرار الشعوب وتمسكها بلغتها أفشل جميع مخططات الدول المعادية لحقوق الشعوب".

(كروب/آ)

ANHA